Оплатили покупку кількох хвойних рослин і чекаємо на доставку. Тим часом хочемо запитати, якою ґрунтосумішшю потрібно заправити посадкові ями? У нас звичайний суглинок, а він, наскільки відомо, для хвойних не дуже годиться.

Максим ПАЛІЙЧУК. Полтавська обл.

Звісно, бажано було б точніше знати, про які саме хвойні йдеться, однак можемо порадити універсальний рецепт ґрунтосуміші для посадки хвойних. Візьміть по 2 частини торфу (бажано рудого, верхового — він дає потрібну кислотність) та хвойного опаду або подрібненої кори (це додасть необхідну мікрофлору) і по 1 частині піску та суглинку з вашої ділянки. Останній дозволить рослинам легше адаптуватися до місцевого ґрунту.

На дно ями для дренажу обов’язково насипте 15–20 см битої цегли, керамзиту або щебеню. Коренева шийка при посадці має бути на рівні землі. Копайте яму в 1,5–2 рази більшу за контейнер, у якому рослини висаджені в розпліднику. Після посадки обов’язково замульчуйте пристовбурне коло корою або тим же хвойним опадом. Не нехтуйте цими правилами, оскільки висаджування хвойних у звичайний садовий ґрунт часто є причиною того, що вони не приживаються або гинуть згодом. Як-не-як це жителі лісу, а там панують свої правила та умови.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.