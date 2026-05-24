На початку травня знайдіть годинку, щоб висіяти насіння витких однорічних квітів. Вони вимагають мінімального догляду і вже до середини літа створять декоративні зелені каскади, рясно прикрашені квітами. Пропонуємо зупинитись на таких рослинах.

Іпомея (кручені паничі). Це чи не найпопулярніша ліана, яка росте дуже швидко та має квіти-грамофончики різних відтінків (сині, фіолетові, рожеві, білі, різноколірні). Найкращий час для посіву — коли нічна температура стабільно тримається вище 10 градусів. Місце обирають максимально освітлене. Насіння має дуже тверду оболонку. Щоб зійшло швидше, замочіть у теплій воді на 24 год. Сійте по 2–3 насінини в лунку на глибину 1–2 см. Відстань між лунками має бути приблизно 20–25 см. Одразу під час посіву встановіть опору. У спекотні дні регулярно поливайте. Якщо не зрізати сухі коробочки, наступного року іпомея може зійти по всьому саду як бур’ян.

Нюанс. Дуже швидко заплітає сітки та паркани. Квіти розкриваються вранці та закриваються в спеку.

Настурція витка (красоля). Може похвалитись яскравими квітами (жовті, помаранчеві, червоні) та гарним щитоподібним листям. Любить сонячні місця. Має дуже чутливу кореневу систему, тому погано переносить пересадку. Найкраще сіяти одразу на постійне місце. Щоб прискорити проростання, на добу замочіть насіння в теплій воді. Сійте в лунки глибиною 2 см на відстані 20–30 см. Ґрунт красолі потрібен легкий і дренований. Обирайте сонячні ділянки. Поки рослина молода, регулярно поливайте. Коли почнеться цвітіння, зволожуйте ґрунт лише тоді, коли підсох. Купуючи насіння, шукайте на пакуванні позначки «Lobbianum» (настурція Лобба) або просто «витка». Такі сорти можуть виростати до 2–3 метрів у довжину. Настурцію часто висівають поруч із овочевими грядками.

Нюанс: Приваблює попелицю, шкідники збираються на красолі, даючи спокій основним посадкам.

Кобея лазяча. Це одна з найкрасивіших ліан із великими квітами-дзвониками. Вони спочатку зеленуваті, а потім стають насичено-фіолетовими або білими. Кобея має довгий період вегетації. Щоб встигла зацвісти в нашому кліматі, пророщувати її бажано з розсади. Між кущами залишайте 60–80 см, оскільки кобея дуже сильно розростається вшир. Головна умова — сонце. У тіні кобея лише нарощуватиме зелену масу. Любить родючий пухкий ґрунт із хорошим зволоженням. За поверхні чіпляється за допомогою вусиків на кінчиках листя, тому може «вилізти» навіть по цегляній стіні чи дрібній сітці. Полив потрібен регулярний. А щоб кобея краще гілкувалася, верхівки молодих пагонів прищипніть. За один сезон може витягнутися на 4–6 метрів.

Нюанс. Кобею можна сіяти, лише якщо ви впевнені у відсутності приморозків, оскільки вона дуже теплолюбна.

Декоративна квасоля. Надзвичайно невибаглива рослина, яка не боїться вітру і полюбляє напівтінь. Має густе листя і дрібні, але дуже яскраві червоні суцвіття. Росте дуже агресивно і швидко, за сезон пагони сягають 3–4 метрів. Тому ідеально підходить для маскування старих парканів, стін господарських будівель або створення затінку на альтанках. Створює гарне сусідство поруч із кукурудзою або соняшниками, які слугують для неї природною опорою. Дуже проста у догляді, але боїться холодів. Висівайте у відкритий ґрунт, коли земля прогріється до 12–15 градусів. Насіння досить велике, тому перед посівом його корисно замочити на 12 год. у воді. Глибина загортання — 3–5 см. Відстань між рослинами — 15–20 см. Встановлюйте опору відразу. Квасоля закручується проти годинникової стрілки й дуже швидко знаходить вертикальну поверхню. Якщо бажаєте, щоб рослина краще кущилася, прищипніть верхівку, коли досягне висоти 1 м. Це стимулює ріст бічних пагонів.

Нюанс. Окрім краси, збагачує ґрунт азотом.

Тунбергія крилата. Вирізняється яскравими жовтими або помаранчевими квітами з характерною темною серцевиною. Має чудовий вигляд і на вертикальних опорах, і в підвісних кашпо як ампельна рослина. Квіти тунбергії крилатої вирізняються контрастною чорною серцевиною на тлі яскравих пелюсток. Її можна пророщувати як із розсади, так і просто в ґрунт. Через тривалий період до початку цвітіння (близько 3–3,5 місяців) розсадний метод надійніший. При посіві в ґрунт цвітіння почнеться ближче до серпня, але буде дуже рясним до самих заморозків.

Любить сонце, але добре почувається і в легкому затінку. Пагони досить тендітні, тому ця ліана ідеально підходить для тонких сіток, шпагатів або бамбукових паличок. Просто фантастичний вигляд має в підвісних кошиках і балконних ящиках, де її пагони можуть вільно спускатися вниз. Рослина любить помірне зволоження, водночас не допускайте повного пересихання земляної грудки.

Духмяний горошок. Для тих, хто цінує не лише вигляд, а й аромат. Має ніжні квіти пастельних відтінків із неймовірним запахом. Насіння перед посівом варто на добу замочити в теплій воді. Оберіть сонячну ділянку з родючим, добре дренованим ґрунтом, захищену від сильного вітру. Заздалегідь підготуйте вертикальну опору або сітку, за яку пагони зможуть чіплятися вусиками. Регулярно поливайте рослину під корінь, уникаючи пересихання землі, та вчасно зрізайте зів’ялі квіти для стимуляції появи нових бутонів. Насіння заглиблюють на 2–3 см. Відстань між рослинами залишають 15–20 см. Якщо плануєте створити густу зелену стіну вздовж паркану, відстань можна трохи зменшити до 10–12 см, але в такому разі рослини потребуватимуть регулярнішого підживлення.

Нюанс. Любить сонце, але не терпить перегріву коріння, тому землю біля основи варто замульчувати.

Катерина ОКУНЬ.