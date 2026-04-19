У нас нарешті зацвіла молода магнолія. Та разом з тим непокоїмось: а як її правильно обрізати? А раптом лише нашкодимо?

Наталка ГУДИМЕНКО. Полтавська обл.

Ваше занепокоєння абсолютно слушне, оскільки цій рослині потрібне мінімальне обрізування. Цю процедуру рослина не любить і може переносити досить болюче, до того ж магнолія не вирізняється швидким ростом. Крім того, квіткові бруньки формуються на кінчиках гілок, і за надмірного обрізування є ризик не побачити квітів у наступному сезоні. Пам’ятайте, що магнолія закладає квіткові бруньки на пагонах минулого року (тобто на тих, що виростуть цього літа).

Тому за потреби обрізайте лише сухі, пошкоджені, переплетені, підмерзлі та загущені гілки і не турбуйте рослину без нагальної потреби. І не хвилюйтесь: крона магнолії досить красиво формується природним чином, без втручання секатора чи пилки.

Якщо обрізування все ж потрібне, робіть це відразу після цвітіння. Використовуйте лише добре загострений інструмент, щоб зрізи швидко загоїлися.

Якщо ваша магнолія ще зовсім молода, перші 3–4 роки краще не обрізати. Дайте їй сформувати природний скелет. І нехай ваша рослина тішить цвітінням ще багато років, адже це справжня магія!

Лідія ГЕРАЩЕНКО,