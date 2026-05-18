Чи можна у травні видаляти порость бузку? Так, можна і треба. Адже це — справжня пошесть, і якщо її не видаляти, сильно загущує кущ та утворює малопривабливі хащі.

Під час цвітіння бузок витрачає колосальну кількість енергії на цвітіння та ріст, тож зайві «нахлібники» йому зовсім не потрібні. Порость забирає в куща воду та поживні речовини, а це може зробити цвітіння дрібнішим і менш тривалим. Тому сміливо беріть у руки секатор.

Якщо просто зрізати порость на рівні землі, це лише стимулює корінь випускати ще більше пагонів. Тому краще трохи відгребіть землю біля основи пагона та відріжте його безпосередньо від кореня на кільце. Після цього місце зрізу варто присипати землею назад.

Порость — це чудовий матеріал для розмноження бузку. Однак сортова рослина з неї вийде, тільки якщо бузок нещеплений.

