Акебія п’ятірна, або, як її ще називають, «шоколадна ліана», рослина дуже цікава. Це поки маловідома в Україні екзотична ліана, що швидко росте: вона не лише дуже декоративна, а й дає незвичайні плоди. Цінується за красиве ажурне листя, ніжний аромат шоколаду під час цвітіння (звідси й назва) та незвичайні їстівні плоди-боби. Вони в неї видовжені, фіолетового кольору, а розкриваючись, демонструють світлу їстівну солодку м’якоть, що містить багато дрібного насіння. На смак дещо нагадує малину.

Чи приживеться

Шоколадна ліана — досить витривала рослина, яка добре адаптується до клімату України. Так, доросла, добре вкорінена акебія здатна витримувати морози до мінус 20 градусів. А за м’якої зими навіть може зберігати листя. У перші 2–3 роки після посадки акебія досить вразлива. Її рекомендується знімати з опори та вкривати агроволокном або ялиновим гіллям. Утім, навіть якщо в сувору зиму кінчики ліани підмерзнуть, вона має дуже високу здатність до відновлення. Навесні швидко відростає від кореня або живої частини стовбура.

Де висадити екзота

Найкраще для цього підходить сонячне місце або легка напівтінь. Рослина віддає перевагу легкому, родючому та добре дренованому ґрунту. Не любить застою води та занадто кислих ґрунтів. Ліана досить потужна і виростає до 6–10 м, тому їй обов’язково потрібно достатньо місця та міцна опора: пергола, арка, паркан або стіна.

Найкращий час для посадки — весна, коли мине загроза заморозків. Яму під посадку викопують вдвічі більшу за кореневу систему саджанця. На дно кладуть шар дренажу. Можна укласти суміш з перегною, торфу та компосту, додати склянку суперфосфату та перемішати все із землею. Після посадки пристовбурне коло рясно поливають і мульчують. Росте акебія дуже швидко, тому основний догляд полягає в контролі розростання.

Догляд — нескладний

Акебія потребує регулярного поливу, особливо влітку. Навесні та влітку приблизно раз на місяць вносять комплексні мінеральні добрива для декоративних рослин. Раз на 2–3 роки ліану слід сильно проріджувати, щоб не утворювала зарості. Плоди акебії дозрівають у вересні–жовтні.

Важливо! Хоча на одній рослині акебії є і чоловічі, і жіночі квіти, вона зазвичай є самобезплідною. Тож щоб отримати плоди, поруч бажано висаджувати два різні сорти. Втім, навіть це не гарантує рясного плодоношення. Деякі господарі нарікають, що акебія часто цвіте, але не зав’язує плодів навіть за наявності пари. У такому разі потрібно вдатись до ручного запилення. Тому нам цікаво було б дізнатись про досвід наших читачів, які вже вирощують таку рослину: чи зав’язуються плоди в їхніх рослин?

Хай там як, та акебія заслуговує на увагу навіть лише як декоративна рослина. Ця ліана ідеальна для вертикального озеленення: вона швидко та щільно обплітає альтанки, тераси, арки, стіни та інші огорожі. Відтак становить серйозну конкуренцію клематисам, декоративній жимолості, актинідії та іншим в’юнким рослинам.

Катерина ОКУНЬ.