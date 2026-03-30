Щоб глід не перетворився на непролазні колючі хащі, з перших років після посадки його потрібно формувати. Цей чагарник має дуже високу здатність до утворення пагонів, тому без регулярного догляду швидко розростається вшир та загущується.

Які правила

Передусім оберіть форму: з глоду можна сформувати дерево, кущ і навіть надати йому штамбової форми. Уявляєте, як це красиво? Для цього залиште один найсильніший стовбур, а всі нижні бокові гілки до висоти 60–80 см повністю видаляйте. Верхівкові пагони періодично підстригайте.

Якщо бажаєте отримати компактний кущ, залиште 5–6 основних скелетних гілок, а дрібну кореневу порость щовесни вирізайте під корінь.

Обов’язково видаляйте гілки, що ростуть у центр крони: вони створюють тінь і через загущення куща сприяють розвитку хвороб. Також видаляють паралельні гілки, що торкаються одна одної. Не потрібні й вовчки — вертикальні пагони, які швидко ростуть вгору, але не дають плодів. Не залишайте також підмерзлі, сухі, поламані гілки. Зріз завжди робіть під кутом 45 градусів, на 2–5 мм вище бруньки, спрямованої назовні. Тоді нова гілка не загущуватиме середину.

Обмежте висоту глоду до 2,5–3 м. Коли рослина досягне потрібної довжини, обріжте центральний провідник з переведенням на сильну бічну гілку.

За один сезон не рекомендується видаляти або вкорочувати більш ніж одну третину від загальної маси крони. Якщо обрізати забагато гілок одразу, дерево почне бурхливо випускати вовчки, намагаючись компенсувати втрачену зелену масу.

Щоб не отримати густі зарості, регулярну увагу приділяйте кореневій порості. При цьому просто зрізати порость на рівні землі недостатньо, бо це лише стимулює її ріст. Краще трохи розкопати землю до місця, де пагін відходить від кореня, і відрізати її саме там на кільце.

А що далі?

Після обрізування, особливо якщо зрізи великі, важливо правильно їх захистити. Передусім переконайтеся, що зріз чистий і рівний. За необхідності зачистіть його гострим садовим ножем. Гладенька поверхня загоюється набагато швидше, ніж рвана. Продезінфікуйте її розчином мідного або залізного купоросу: 10–30 г на 1 л води. Перед нанесенням захисного шару дайте зрізу повністю підсохнути. І лише після того замажте садовим варом або замінником.

Якщо з роками помітите, що дерево почало давати дрібні плоди або приріст молодих гілок сильно сповільнився, знадобиться омолоджувальне обрізування. Зазвичай його проводять раз на 10–15 років. У цьому випадку старі скелетні гілки радикально вкорочують на пень. Пеньки залишають висотою 15–20 см від землі. Вже за рік рослина випустить потужні молоді пагони, з яких можна буде сформувати абсолютно нову.

Катерина ОКУНЬ.