Після виходу на пенсію продовжую працювати, з часом зарплата зросла. Чи враховують її при автоматичному перерахунку пенсії як для працюючого пенсіонера?

Оксана Іванівна.

Правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначено ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабміну від 25.02.2026 №236, а порядок проведення такого перерахунку — постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1, нагадують у ПФУ.

Заробітну плату, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, враховують при дотримані двох умов.

Після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу. Заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2026 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2026 року, є вищою, ніж та, яку враховували для обчислення пенсії до перерахунку.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно. За таких умов враховують тільки страховий стаж, набутий після призначення/попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін.

Важливо! При обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.