Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» №3709-IX, паспорт громадянина України оформлюється:

— особам до 18 років — на 4 роки;

— особам від 18 до 65 років — на 10 років;

— особам від 65 років і старше — безстроково.

Таким чином, паспорт для осіб, які досягли 65 років, не потребує обміну кожні 10 років, нагадують у Державній міграційній службі.

Із урахуванням міжнародних стандартів до проїзних документів, у таких випадках у графі «дійсний до» датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого паспорта.

Переваги для громадян

* Менше адміністративних кроків: немає обов’язкового регулярного обміну паспорта.

* Зручність: особливо для літніх громадян та їхніх родин.

* Відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.

Важливо знати! Безстроковий термін дії стосується лише внутрішніх паспортів (ID-карток). Для закордонного паспорта термін дії залишається стандартним (10 років).