Україна продовжує повертати з полону своїх захисників. На жаль, дуже часто колишній військовополонений має проблеми зі здоров’ям, і держава гарантує безоплатне лікування та реабілітацію, нагадують у Міноборони.

Заклади охорони здоров’я, які надають допомогу звільненим із полону українцям та українкам, поділено на два рівні:

— перший — проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;

— другий — надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

* Медична допомога

Одразу після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, де пацієнт проходить первинний медичний огляд.

Для військовослужбовців діє наступний алгоритм. Якщо загрози життю немає, направляють далі в один із визначених закладів охорони здоров’я — центри реінтеграції.

Після збору анамнезу і необхідних досліджень відбувається комплексне обстеження для визначення індивідуального плану лікування та реабілітації. До цього процесу залучають лікарів різних спеціальностей, психологів, а за потреби – фахівців із соціальної підтримки.

Завершується цей етап фінальним оглядом комісії лікарів, яка узгоджує подальший маршрут допомоги. Надалі особистий лікар надає письмові рекомендації, що стосуються:

— реабілітаційної допомоги;

— психологічної допомоги;

— амбулаторного лікування;

— соціальних послуг.

Після виписки захисник має перебувати під подальшим медичним наглядом сімейного лікаря.

Також у звільненого з полону є право на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно (не пізніше, ніж через 12 місяців після звільнення з полону).

Також для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На підставі її висновків ухвалюють рішення про повернення до військової частини або продовження лікування та реабілітації.

* Психологічна допомога

Надається з урахуванням потреб пацієнтів і результатів оцінки їх стану. У закладах охорони здоров’я можна отримати такі види психологічної допомоги:

— перша і невідкладна психологічна допомога;

— психологічні втручання низької інтенсивності;

— психотерапія депресивних, тривожних розладів і ПТСР;

— допомога у визначенні життєвих цілей;

— консультативна допомога, спрямована на позбавлення від шкідливих звичок (вживання алкоголю, інших психоактивних речовин тощо), а також формування навичок здорового способу життя;

— взаємодія із соціальними службами з метою надання соціальних послуг.

Методи психотерапії застосовують відповідно до наукових даних щодо їх ефективності в лікуванні конкретних психічних і поведінкових розладів.

* Реабілітація

Реабілітаційна допомога після звільнення з полону спрямована на підтримку (компенсацію, покращення або відновлення) функціонування захисника, який потребує реабілітації.

Заклад охорони здоров’я повинен організувати підбір, налаштування та/або виготовлення технічних та інших засобів реабілітації. А також забезпечити пацієнтів допоміжними засобами протягом періоду надання реабілітаційної допомоги.

* Соціальний супровід для колишніх військовополонених

Якщо захисникам після повернення з полону важко самотужки вирішувати соціальні, правові та медичні питання, для них у ЗСУ працюють групи соціального супроводу.

Вони не займаються лікуванням, але супроводжують під час лікування: підказують, як пройти ВЛК або ЕКОПФО, як отримати реабілітацію, протезування чи лікування за кордоном. Також сприяють в оформленні документів (необхідних для отримання посвідчень, на основі яких надають пільги) тощо.

Захисники після повернення з полону також мають право на лікування за кордоном за наявності готового пакета документів та згоди іноземного закладу.

Вони можуть отримати одноразову виплату 100 тис. грн, щорічну допомогу за роки в полоні та 90 днів оплачуваної відпустки. Крім того, відстрочку для звільнених із полону продовжують автоматично.