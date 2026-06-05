Дружина десь вичитала в соцмережах інформацію, що начебто хочуть прийняти закон, згідно з яким власники колодязів зобов’язані будуть платити 5100 грн. Чи відповідає це дійсності?

Володимир Сергійович.

Насправді поширена в соцмережах інформація про те, що кожен власник колодязя має сплатити 5100 грн, є маніпулятивною. Ця сума — не податок за наявність колодязя, а максимальний штраф за порушення водного законодавства, який пропонується в новому законопроєкті.

Кабмін готує суттєве посилення відповідальності за порушення у сфері водокористування, зокрема за використання колодязів та свердловин. Законопроєкт спрямований на боротьбу із самовільним забором води, особливо в промислових або комерційних масштабах, але торкнеться і приватних домогосподарств, які мають нелегальні свердловини.

Штрафи

Замість нинішніх символічних 85–136 грн, штрафи за самовільне водокористування та порушення державної власності на воду можуть зрости до 3400–5100 грн.

Санкції стосуватимуться не лише наявності свердловини, а її незаконного буріння, використання води без дозволів (спеціального водокористування), для бізнесу (наприклад, виробництво напоїв) без ліцензії, порушення екологічних норм, забруднення підземних вод або руйнування русел річок, надання недостовірних даних щодо водовикористання.

Мета таких змін — посилити захист водних ресурсів, привести українське законодавство у відповідність до європейських екологічних стандартів та стимулювати легалізацію свердловин.

Кого це не стосується

Для звичайних громадян, які мають колодязь на своїй ділянці, правила залишаються незмінними.

Тобто ви можете безкоштовно використовувати підземну воду для власних господарсько-побутових потреб.

Спеціальний дозвіл не потрібен, якщо видобуток води не перевищує 5 кубометрів на добу.

Установлювати лічильники на звичайні приватні колодязі не потрібно.

На що звернути увагу

Важливо розуміти: сам факт наявності колодязя чи свердловини в приватному домогосподарстві не є порушенням.

Але штраф можливий, якщо:

— свердловину використовують з порушеннями;

— відсутні необхідні дозволи (у випадках, коли вони потрібні);

— порушуються екологічні норми.

Особливо це актуально для:

— глибоких свердловин;

— використання води в комерційних цілях;

— значних обсягів водоспоживання.

Аби уникнути проблем, власникам колодязів і свердловин варто:

— перевірити, чи потрібні дозволи для вашої свердловини;

— дотримуватися норм облаштування;

— не використовувати воду з порушеннями;

— уникати забруднення ділянки та джерел води.