Лише через появу охриплості голосу мало хто серйозно турбується, але якщо вона супроводжується постійним бажанням відкашлятися та дискомфортом при ковтанні, варто виключити парез голосових зв’язок. «Порадниця» розібралась, чому виникає це захворювання й чим загрожує без адекватного лікування.

Може перейти в параліч

— Парез голосових зв’язок (гортані) — це часткове зниження рухливості зв’язок через порушення роботи нервів, що передають імпульси до гортанних м’язів, — пояснює лікар-отоларинголог Ірина КІЦ (на фото). — Через порушення процесу змикання зв’язок у людини помітно змінюється голос (він навіть може повністю зникнути на деякий час), виникають проблеми з ковтанням і диханням.

Парез зв’язок найчастіше буває однобічним, коли уражена одна половина гортані, що найчастіше пов’язано з пошкодженням одного зворотного нерва. Двобічний парез гортані — більш рідкісний і небезпечний стан, основною ознакою якого є дихальний розлад, що іноді вимагає екстреного оперативного втручання.

Відновлення при цьому захворюванні може бути тривалим, як мінімум кілька місяців. Якщо ж м’язи гортані не відновлюють функції протягом року, то говорять вже не про парез, а про параліч голосових зв’язок.

Причини

За словами лікарки, найчастіше парези гортані стають наслідком:

— пошкодження зворотного гортанного нерва під час хірургічних операцій — переважно на щитоподібній залозі або трахеї, стравоході;

— травм шиї, грудної клітки, голови;

— патологічних новоутворень у ділянці шиї та грудей, які починають здавлювати нерви;

— інфекційних захворювань (грипу, дифтерії, герпесу, туберкульозу);

— різних неврологічних патологій: інсульту, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, менінгіту, енцефаліту;

— токсичного впливу на організм: отруєння важкими металами, алкоголем, барбітуратами, лікарськими препаратами.

Додатковими факторами ризику є стрес, зміни гормонального фону, перевантаження мовленнєвого апарату. Іноді причина виникнення парезу залишається нез’ясованою.

Тривожні симптоми

Симптоми парезу голосових зв’язок зазвичай включають:

— охриплість, осиплість і «нестабільність» голосу: під час розмови він швидко втрачає силу, людині важко регулювати висоту тону; іноді можлива афонія — повна відсутність голосу, коли пацієнт може лише шепотіти;

— шумне дихання — нерідко виникає свист або хрип при вдиху;

— задишку — частіше проявляється при двобічному парезі, особливо під час фізичного навантаження; у важких випадках, коли закривається голосова щілина, можливі напади задухи;

— хронічний кашель (через неповне змикання голосових зв’язок вміст з ротової порожнини потрапляє в дихальні шляхи), при цьому пацієнти скаржаться на неможливість повноцінно відкашлятися;

— погіршення функції ковтання — труднощі з ковтанням їжі або рідини виникають через слабкість гортанних м’язів.

Крім того, парез гортані може супроводжуватися загальними симптомами: стомлюваністю, слабкістю, зниженням працездатності. Згодом через проблеми з мовленням і диханням здатні розвинутися психоемоційні порушення, що призводять до соціальної ізоляції.

Діагностика та лікування

— Єдиного діагностичного протоколу при парезі гортані не існує, — зауважує Ірина Кіц. — Обсяг досліджень залежить від можливої першопричини захворювання. Наприклад, якщо пацієнт звертається після операції на щитоподібній залозі (найпоширеніша причини парезу), то для діагностики достатньо непрямої ларингоскопії (огляд гортані та голосових зв’язок за допомогою спеціального дзеркала) та оцінки якості голосу.

За необхідності може бути призначена електроміографія (для визначення функціонального стану м’язів гортані), дихальні тести (для виявлення порушень дихального потоку через гортань), УЗД та МРТ шиї, грудної клітки, голови (для виявлення пухлин, травм, змін у спинному або головному мозку).

Лікування залежить від причини парезу гортані. Можуть бути призначені судинні препарати, вітаміни групи В, гормональні засоби з протизапальною та протинабряковою дією, антибіотики, фізіотерапія. Також потрібні заняття з фонопедом, мета яких — відновити голос, нормалізувати дихання та підвищити працездатність голосового апарату. У складних випадках застосовують хірургічне втручання.

Обережно, ускладнення!

Без лікування парез гортані може призвести до ускладнень:

— гострої дихальної недостатності (особливо при двобічному парезі);

— хронічного кисневого голодування (гіпоксії);

— аспіраційної пневмонії;

— синдрому хронічної втоми;

— втраті професійної придатності (для пацієнтів, чия діяльність пов’язана з голосом: викладачі, перекладачі, співаки, актори, диктори).

Ірина КАДЧЕНКО.