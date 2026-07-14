Літо не буває без спекотних днів, і щороку ми в тому переконуємося. Висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо в людей літнього віку, дітей, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання, застерігають у Центрі громадського здоров’я України і розповідають, як уберегтися від спеки.

* Як захиститися від впливу високих температур

Пийте більше води. Не чекайте на відчуття спраги — пийте регулярно. Утримайтеся від алкоголю, солодких або кофеїновмісних напоїв.

Вживайте легку їжу, що містить багато рідини. Їжте овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Уникайте важкої та жирної їжі, а також зменште споживання солі й перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних).

Уникайте перебування на сонці з 11 до 16 год. Якщо потрібно вийти надвір — вдягайте капелюх, світлий вільний одяг з натуральних тканин, користуйтеся сонцезахисним кремом широкого спектра дії з SPF 30 або вище.

Зберігайте прохолоду вдома. Зачиняйте і зашторюйте вікна у денний час, провітрюйте приміщення рано-вранці, ввечері та вночі. Якщо користуєтесь кондиціонером, не встановлюйте відразу занадто низьку температуру — знижуйте її поступово.

Охолоджуйте тіло. Можна прикладати прохолодні компреси до зап’ясть, шиї чи чола. Освіжаючий душ — також гарна ідея.

Обмежте рухову активність. Якщо маєте справи, які вимагають фізичних зусиль, — краще плануйте їх на ранкові або вечірні години.

* Працюючи надворі

За температури понад +28 градусів сумарна тривалість роботи не повинна перевищувати 4–5 год. за зміну. Роботу слід чергувати з відпочинком: працюйте по 15–20 хв., після чого робіть щонайменше 10-хвилинні перерви у прохолодному приміщенні.

На перерві обов’язково відпочивайте у приміщеннях, де не холодніше за +25 градусів, різниця між температурою надворі — не більше 7 градусів. Тобто якщо на вулиці температура повітря +32 градусів, то в приміщенні відпочинку температура має бути не нижче +25 градусів, оскільки різкий перепад температур підвищує ризик серцевих нападів.

Температуру понад +37 градусів вважають екстремально, і виконувати роботи на відкритому повітрі за такої температури не рекомендується — варто переносити час роботи на ранкові або вечірні години.

Дотримуйтеся правильного питного режиму: пийте часто і невеликими порціями. Віддавайте перевагу мінеральній лужній воді, сокам, вітамінізованим напоям. Під час фізичної роботи за температури понад +28 градусів вживайте не менше 0,5 л води на годину.

* Мікроклімат в офісі

Використовуйте жалюзі або світловідбивні плівки на вікна.

Умикайте кондиціонери, але уникайте значної різниці з температурою повітря поза кондиціонованим приміщенням.

Максимально використовуйте природну вентиляцію.

Передбачте регулярні перерви для відпочинку.

* Не залишайте дітей і тварин у машині!

Температура всередині авто в спеку може піднятися до небезпечних температур за дуже короткий час, навіть із трохи прочиненими вікнами чи увімкненим кондиціонером. Це смертельно небезпечно. Тому навіть на хвилину не залишайте дитину або тварину в автомобілі!

Якщо бачите залишену в авто дитину чи тварину під час спеки — негайно викликайте поліцію або рятувальників.

* Будьте уважні до інших

Поговоріть із літніми родичами чи сусідами — переконайтеся, що вони дотримуються простих правил безпеки. Інколи звичайна увага може врятувати життя.

Якщо бачите людину, якій зле, — допоможіть знайти тінь чи прохолодне місце, запропонуйте воду та викличте медичну допомогу за потреби.

Спека — це випробування для організму, але з правильним підходом її можна пережити безпечно. Бережіть себе й нагадуйте іншим про ці прості правила.