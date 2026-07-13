Цифрова платформа «Додому», розроблена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення до України, працює в тестовому режимі, інформує Урядовий портал.

Платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення.

«Додому» об’єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку в ухваленні рішення про повернення — Центри єдності та організації, які входять у Мережу єдності.

Платформа містить окремий блок із «візитівками» громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад.

Платформа, яка працює в тестовому режимі, доступна за посиланням: https://dodomu.unity.gov.ua/

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