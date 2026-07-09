Для учасників бойових дій встановлюється підвищення до пенсії як УБД (25 відсотків від прожиткового мінімуму, що становить 648,75 грн); надаються щомісячні доплати та надбавки, передбачені законодавством; гарантується мінімальний рівень пенсійних виплат, нижче якого пенсію не можуть призначити. Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210 відсотків прожиткового мінімуму (5449,5 грн), а також додатково виплачують цільову допомогу 40 грн.

Якщо захисники нагороджені орденами, мають почесні звання — їм може бути призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною у вигляді додаткової щомісячної виплати до основної пенсії. Її розмір залежить від виду нагороди.

Якщо під час служби відомості про грошове забезпечення передавалися до Пенсійного фонду і з них сплачувався ЄСВ, то ці суми потрапляють до його індивідуальних даних і беруть участь у формуванні індивідуального коефіцієнта заробітку.

Вже зараз можна зайти до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду та перевірити:

— чи відображається страховий стаж за 2022–2026 роки;

— які суми доходу відображені за кожен місяць служби.

Саме ці дані, а не розмір фактичних виплат «на руки», визначатимуть, наскільки служба в ЗСУ вплине на його пенсію.

Разом із тим, так звані «бойові» виплати (додаткова винагорода 30, 100 тис. грн тощо) в різні періоди мали різний порядок оподаткування та нарахування внесків. Тому не завжди вся фактично отримана сума автоматично збільшує пенсію в тому ж обсязі, як її бачив військовослужбовець у розрахунковому листі.

Також ваш чоловік має право на достроковий вихід на пенсію.

Загальне правило таке: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років, жінки — з 50 років, за умови наявності необхідного страхового стажу: для чоловіків — не менше 25 років; для жінок — не менше 20 років.

До страхового стажу зараховують і період військової служби, зокрема служби за мобілізацією та участі в бойових діях.

Попри право на достроковий вихід, розмір пенсії визначають за загальними правилами. Він залежить від загальної тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески протягом усього трудового життя.