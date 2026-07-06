МОЗ запускає другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною. Відтепер пацієнти, отримавши е-Рецепт, можуть переглянути в Національному каталозі цін найбільш вигідні пропозиції для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (окрім наркотичних лікарських засобів), наголошують у Міністерстві.

Що змінилося

Раніше через QR-код у пам’ятці до е-Рецепта можна було порівняти ціни лише на таблетки та капсули. Відтепер функція доступна для всіх лікарських форм.

Це означає, що ви можете перевірити найвигідніші ціни на:

— сиропи та суспензії;

— краплі (очні, вушні тощо);

— мазі, гелі та креми;

— розчини для ін’єкцій.

Як перевірити ціни

Отримуючи е-Рецепт, попросіть лікаря надрукувати пам’ятку до нього. Відскануйте QR-код з пам’ятки камерою вашого смартфона. Система покаже перелік із трьох найдешевших ліків із такою ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску. Оберіть найкращий для себе варіант.

Принаймні один із трьох препаратів з найнижчою ціною за відповідною діючою речовиною обов’язково має бути у наявності в аптеці.

Сервіс працює для рецептурних ліків, які пацієнт купує за власні кошти (які не входять до програми «Доступні ліки» та не відшкодовуються місцевими програмами).