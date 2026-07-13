Українці вже п’ятий рік живуть в умовах великої війни, отже, в хронічному стресі, що провокує розвиток або загострення багатьох патологічних станів. Чому в більшості таких випадків потрібно говорити про психосоматичні, а не просто «тілесні» захворювання, та що вони собою являють, «Порадниці» розказала лікар-терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК.

Виникають під впливом стресу та переживань

— Психосоматичні захворювання — це реальні фізичні недуги з «тілесними» симптомами, які виникають або загострюються під впливом стресу та інших психологічних факторів, таких як сильне емоційне напруження, пригнічені переживання, підвищена тривожність, внутрішні конфлікти, почуття провини або прихована агресія.

Найбільш схильні до психосоматичних захворювань інтроверти, які звикли стримувати свої емоції, а також недовірливі та тривожні люди, які переживають з будь-якого приводу.

У медицині психосоматичні розлади визнають повноцінними хворобами, що вимагають комплексного лікування тіла та психіки, мета якого — усунути не лише фізичні симптоми, а й першопричину проблеми.

Терміну «психосоматика» трохи більше двохсот років, його автором у 1818 році став німецький лікар Йоганн Хайнрот. Але думка про вплив душі та духу на тіло людини була поширена ще в давньогрецькій філософії та медицині. У перекладі з грецької «психо» — це душа, «сома» — тіло, й про їхній нерозривний зв’язок говорили ще Гіппократ, Платон і Аристотель.

Найпоширеніші психосоматичні захворювання

У медицині виділяють низку захворювань, на перебіг яких найбільше впливають стрес і сильні емоції, насамперед це:

— серцево-судинні захворювання: гіпертонія, тахікардія, ішемічна хвороба серця;

— патології травної системи: гастрит, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, синдром подразненого кишківника, виразковий коліт;

— дерматологічні захворювання: нейродерміт, псоріаз, екзема, кропив’янка;

— ендокринні патології: цукровий діабет другого типу, гіпертиреоз;

— ревматоїдний артрит;

— бронхіальна астма;

— алергічні реакції;

— головні болі напруги та мігрені.

Як можна запідозрити проблему

Лікарі рекомендують звернути пильну увагу на психологічну складову захворювання в таких випадках:

— якщо стандартні протоколи лікування не працюють: медикаментозна терапія не дає очікуваних результатів або симптоми повертаються відразу після відміни ліків;

— якщо фізичне нездужання з’являється після стресової ситуації або емоційного потрясіння, а загострення збігаються з періодами нервового напруження, тривоги, сімейними або робочими конфліктами;

— якщо у хвороби немає об’єктивних фізичних причин: обстеження та аналізи не виявляють серйозних відхилень і патологій, проте пацієнт скаржиться на чіткі тілесні симптоми, реальний больовий синдром або дискомфорт;

— якщо людина відчуває полегшення або зникнення симптомів під час відпустки або при прийомі заспокійливих препаратів.

Діагностика та лікування

— Діагностика психосоматичних захворювань зазвичай ускладнена, оскільки їхні прояви часто не відрізняються від соматичних (тілесних) хвороб, — каже Сніжана Ляшук. — Наприклад, неможливо відразу визначити, чи спричинений гастрит у пацієнта бактерією Helicobacter pylori, внутрішніми переживаннями чи сукупністю цих факторів. Тому в першу чергу необхідна консультація профільного фахівця (залежно від симптомів це може бути гастроентеролог, кардіолог, ендокринолог, дерматолог тощо) й повноцінне медичне обстеження, яке дозволить підтвердити або виключити суто фізіологічні причини (запалення, інфекцію, травму), а також підібрати ліки для зняття гострого стану.

Із психосоціальним фактором хвороби працює психолог або психотерапевт. Найбільш доведена ефективність методів когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та роботи з психотравмою. Фахівець допоможе виявити деструктивні патерни мислення, усвідомити пригнічені емоції та знайти ефективні способи справлятися зі стресовими ситуаціями.

Якщо стрес призвів до виснаження нервової системи, лікар може призначити антидепресанти або седативні препарати.

Також при психосоматичних захворюваннях рекомендують тілесно-орієнтовані практики, які допомагають зняти м’язові затиски та напругу, що виникають через пригнічені емоції. До них належать аутогенні тренування, дихальна гімнастика, медитація, йога та масаж.

Крім того, важливий спосіб життя — це, в першу чергу, нормалізація режиму сну, помірні фізичні навантаження та правильне харчування.

Ірина КАДЧЕНКО.