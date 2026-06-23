Пульс — це важливий біомаркер, який вказує на стан серцево-судинної, нервової та ендокринної систем людини. Він сигналізує про реакцію організму на фізичні навантаження, стрес, утому, емоції, зневоднення, а також допомагає виявити приховані хвороби, тобто слугує первинним індикатором багатьох захворювань.

Нормальні показники

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає норму пульсу для дорослої людини (від 18 до 65 років) у стані спокою на рівні 60–100 ударів за хвилину.

Для дітей ці показники вищі: до 1 року — 120–140, у 5–6 років — 80–120 ударів за хвилину.

Крім частоти пульсу, важливу роль відіграють його характеристики.

Ритмічність: удари мають фіксуватися через однакові проміжки часу.

Наповнення: відчуття сили кожної пульсової хвилі.

Симетричність: однаковий пульс на обох руках.

Відхилення від норми

Якщо ви помічаєте постійні зміни в частоті пульсу, це може бути сигналом організму про певні стани.

* Тахікардія (понад 100 ударів за хвилину у спокої): виникає через стрес, переляк, фізичне навантаження, вживання кофеїну, зневоднення, анемію, підвищену температуру, захворювання щитоподібної залози або серцеву недостатність.

* Брадикардія (менше ніж 60 ударів за хвилину у спокої): може бути варіантом норми уві сні або у професійних спортсменів. Проте різке падіння іноді свідчить про патологію серця, реакцію на медикаменти чи порушення ендокринної системи.

* Аритмія (нерегулярний ритм): якщо ритм збивається або серце «завмирає», це є приводом для обстеження, адже може сигналізувати про серйозні кардіологічні проблеми.

Як правильно вимірювати та реагувати

Вимірювання: для отримання точного результату потрібно розслабитися, посидіти або полежати 5–10 хв. і порахувати удари на зап’ясті або шиї.

Дії при високому пульсі: припиніть будь-яку діяльність, ляжте, зробіть дихальні вправи або вмийтеся прохолодною водою.

Коли звертатися до лікаря: якщо частота пульсу стабільно виходить за межі норми та супроводжується задишкою, запамороченням, болем у грудях або слабкістю.

Вимірювання пульсу дає базове уявлення про здоров’я. Однак для детального розбору показників і при підозрі на серцеві патології обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем або кардіологом.