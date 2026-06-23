Син, котрий вже три роки служить у ЗСУ, в зоні бойових дій, нещодавно перебував у короткотерміновій відпустці. На самопочуття не скаржився, але ж бачила, що терпить сильний головний біль. Просила пройти хоч якесь обстеження, але відмахнувся — мовляв, хіба є на те час, та й що можна встигнути за ті кілька днів відпустки. Так і поїхав на службу. А я от думаю, як це неправильно, треба ж думати про здоров’я наших захисників. І вирішила попросити роз’яснення щодо такого випадку. Можливо, наступного разу вдасться сина переконати пройти обстеження, лікування. Буду вдячна за інформацію, яка, впевнена, буде корисною й іншим людям.

Валентина Михайлівна. Івано-Франківська обл.

Направлення на лікування військовослужбовців, які перебувають поза межами місця служби, має свої особливості. Закон передбачає різні можливості, однак за практикою юристів центру госпіталізація можлива лише в невідкладних випадках, або за дозволом командування, зазначають у Правозахисному центрі для військових «Принцип» і розповідають, як правильно повідомити командира, до кого звертатися за направленням, які документи обов’язково мати при собі.

Повідомлення командування

Про погіршення стану та потребу в госпіталізації військовий, котрий перебуває у відпустці, зобов’язаний повідомити свого безпосереднього командира.

Це можна зробити:

— усно або письмово через доступні засоби зв’язку (месенджери, телефон);

— подати цифровий рапорт через застосунок «Армія+» — для військовослужбовців системи МОУ («Звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я»).

Важливо! Без дозволу командира госпіталізація можлива лише у невідкладних випадках. Також обов’язково треба повідомити командира про те, куди саме людину госпіталізували.

У невідкладних випадках

Якщо стан критичний та створює загрозу життю:

— військовий має право викликати екстрену медичну допомогу (103) та за наявності підстав отримати термінову госпіталізацію;

— потрібно повідомити медзаклад про те, що хворий — військовий, а медзаклад зобов’язаний повідомити військову частину про його госпіталізацію;

— у невідкладних випадках медичну допомогу мають надати негайно, а документи оформити згодом.

Куди звертатися за направленням на лікування

Також закон передбачає, що військовослужбовців, котрі захворіли в період відпустки, направити на стаціонарне лікування може начальник ТЦК та СП, або ж ВСП.

Якщо за місцем перебування хворого військовослужбовця немає медзакладів військового формування або в них немає необхідних фахівців чи обладнання, він може отримати допомогу в медустановах інших відомств.

Необхідні для госпіталізації документи

Направлення (номер електронного направлення або у паперовій формі). Медична книжка. Військовий квиток або посвідчення офіцера.

Зміна лікувального закладу

Під час лікування військовий має право змінювати лікувальні заклади. Для цього потрібно просити про переведення у лікарів або головного лікаря (та отримати на це згоду).

Про кожне таке переміщення та нове місце перебування він зобов’язаний повідомляти свого командира.

Переведення вважається правомірним, якщо лікарня виписала перевідний епікриз.

Важливо! У разі ненадання медичної допомоги або ігнорування звернень хворий має право звернутися на гарячу лінію:

* Міністерства охорони здоров’я — 0800 505 201;

* Командування Медичних Сил (для системи МОУ) — +380 (44) 230-74-98;

* Департаменту охорони здоров’я МВС (для МВС) — 1536.

Варто також зберігати номери електронних рапортів, копії медичних документів та скріншоти повідомлень командиру про погіршення стану здоров’я.