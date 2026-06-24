Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/), нагадують у відомстві.
Для оформлення пенсії необхідно підготувати скановані копії таких документів:
— паспорт громадянина України;
— ідентифікаційний код;
— трудова книжка або інші підтверджуючі документи про страховий стаж;
— документи про освіту;
— військовий квиток;
— жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища) та свідоцтва про народження дітей;
— довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);
— реквізити банківського рахунку;
— інші документи.
Вимоги до сканування документів:
— розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;
— формат файлу: JPG, JPEG, PDF;
— документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріплювати як один файл;
— скановані копії виготовляються з оригіналів документів;
— сканована копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;
— назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.
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