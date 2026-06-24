Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/), нагадують у відомстві.

Для оформлення пенсії необхідно підготувати скановані копії таких документів:

— паспорт громадянина України;

— ідентифікаційний код;

— трудова книжка або інші підтверджуючі документи про страховий стаж;

— документи про освіту;

— військовий квиток;

— жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища) та свідоцтва про народження дітей;

— довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);

— реквізити банківського рахунку;

— інші документи.

Вимоги до сканування документів:

— розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

— формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

— документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріплювати як один файл;

— скановані копії виготовляються з оригіналів документів;

— сканована копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

— назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.