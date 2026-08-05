2 серпня 2026 року набрали чинності зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», внесені Законом України від 9.04.2026 №4851-ІХ, інформує ПФУ.

Однією з новацій є доповнення пункту 3-1 Прикінцевих положень цього Закону новим підпунктом 6, згідно з яким для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховують періоди роботи, за які роботодавець нарахував застрахованим особам страхові внески (в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок), подав звітність, але страхові внески не сплатив.

Довідково. Із 1 січня 2004 року відомості про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків за застрахованих осіб накопичуються в системі персоніфікованого обліку, що є складовою Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.