У 2026 році спрощено процедуру отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, повідомляє ПФУ. Більшості громадян, які мають право на цю виплату, вона буде нарахована автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

* Хто отримає допомогу автоматично у серпні

Пенсіонери (особи, які отримують щомісячне довічне грошове утримання).

Одержувачі житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг (якщо вони не проходять військову службу).

Додатково звертатися таким особам не потрібно, кошти надійдуть разом із пенсією, житловою субсидією чи пільгою.

* Як виплачують військовослужбовцям

Ветеранам війни, які зараз проходять службу (зокрема й тим, хто паралельно є пенсіонером чи отримувачем житлової субсидії/пільги), кошти перераховують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де такі особи проходять службу. Їм варто переконатися, що за місцем служби є інформація про їхній статус ветерана війни.

* Кому необхідно подати заяву самостійно

Нагадуємо також, що коли ви маєте право на виплату, але НЕ є пенсіонером, НЕ отримуєте субсидію/пільги та НЕ служите, вам потрібно звернутися до органу ПФУ із заявою.

Заяву складають у довільній формі. У ній необхідно вказати:

— реквізити документів, що посвідчують особу;

— номер банківського рахунку (IBAN) для зарахування коштів;

— РНОКПП (ідентифікаційний код);

— реквізити посвідчення, що дає право на виплату.

До заяви необхідно додати:

— копію паспорта (або тимчасового посвідчення громадянина України);

— копію посвідчення, що підтверджує ваш статус (при особистому візиті пред’являють оригінали).

* Як подати заяву

Оберіть будь-який зручний спосіб.

Особисто: у найближчому сервісному центрі ПФУ або в ЦНАП за зареєстрованим місцем проживання (перебування).

Поштою: надіслати пакет документів на адресу територіального органу ПФУ.

Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua (з накладанням кваліфікованого електронного підпису — КЕП).

Довідково: розміри допомоги затверджені постановою Кабміну від 13.05.2026 №602, а сам порядок здійснення виплат регулює урядова постанова від 27.12.2023 №1396.