Коли зв’язок із близькою людиною, яка захищає Україну, обривається — настає найважчий час невизначеності. Це момент, коли емоції можуть заважати діяти раціонально, але саме зараз виваженість і послідовність дій її рідних є ключовими в процесі пошуку, наголошують у Мінветеранів.

* Що означає статус «зниклий безвісти».

Військовослужбовця вважають зниклим безвісти за особливих обставин, якщо немає підтверджених даних про його долю після виконання бойового завдання.

Офіційним підтвердженням цього статусу є Сповіщення від ТЦК та СП. Саме цей документ є стартом для всіх подальших дій родичів.

* Безпека та застереження.

▪️Тиша в соцмережах рятує життя. У жодному разі не публікуйте фото військовослужбовця у формі, номер його частини чи точну локацію зникнення. Якщо людина переховується — публічність може викрити її перед ворогом.

▪️Остерігайтеся шахраїв. Пошук та обмін — це виключно державна справа. Жоден офіційний представник не проситиме грошей за інформацію чи «пришвидшення» процесу. Не вірте анонімним пропозиціям.

▪️Довіряйте лише офіційним джерелам. Координаційний штаб, СБУ, МВС та ТЦК — це єдині органи, які можуть надати достовірну інформацію.

*Алгоритм дій: крок за кроком.

Зберіть інформацію та зверніться до поліції.

Зверніться до територіального підрозділу Нацполіції або за номером 102. У заяві вкажіть максимально повні дані.

— Обставини зникнення та останнє місце перебування.

— Особливі прикмети: татуювання, шрами, пірсинг тощо.

— Речі, які були при собі (мобільний телефон, документи, прикраси).

Важливо! Найближчий родич (батько, мати чи дитина) має здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів.

Отримайте витяг з ЄРДР.

Через 24 год. після подання заяви ви повинні отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ньому обов’язково має бути вказано ПІБ слідчого, який веде справу.

Реєстрація у Координаційному штабі.

— Зареєструйтесь в Особистому кабінеті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за цим посиланням: https://cabinet.koordshtab.gov.ua/login

— Пройдіть верифікацію та надайте всю додаткову інформацію про зниклого у відповідному розділі.

Це дозволить вам відстежувати статус заявки та отримувати консультації онлайн.

Зверніться до спеціальних служб.

Якщо є дані про ймовірне потрапляння у полон, повідомте Об’єднаний центр при СБУ:

Тел.: (044) 321-11-21; +38(098) 321-11-21.

Месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram): +38(067) 650-83-32.

Також повідомте Національне інформаційне бюро (НІБ) за номером 16-48.

* Документи, які обов’язково мають бути в родини.

Для захисту прав і отримання соціальних гарантій необхідно зібрати такий пакет документів:

— сповіщення від ТЦК та СП — офіційне підтвердження статусу зниклого безвісти від військкомату;

— витяг з ЄРДР — надає слідчий поліції після відкриття кримінального провадження за вашою заявою;

— витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — видає МВС. Для отримання надішліть запит (копії паспорта та докази спорідненості) на адресу: м. Київ, вул. Богомольця, 10 або на e-mail: pgmia@mvs.gov.ua;

— листи-підтвердження від НІБ та СБУ про те, що особа облікована в Реєстрі оборонців України.

Зверніть увагу: такий облік не є офіційним підтвердженням полону. За міжнародним правом підтвердити полон може лише держава-агресор через МКЧХ.

Ми розуміємо, як важко триматися у ці хвилини. Ваша підтримка, терпіння та дотримання правил — це найкраща допомога вашій близькій людині на шляху додому.

Підготовлено за офіційними матеріалами Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.