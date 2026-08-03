Коли зв’язок із близькою людиною, яка захищає Україну, обривається — настає найважчий час невизначеності. Це момент, коли емоції можуть заважати діяти раціонально, але саме зараз виваженість і послідовність дій її рідних є ключовими в процесі пошуку, наголошують у Мінветеранів.
* Що означає статус «зниклий безвісти».
Військовослужбовця вважають зниклим безвісти за особливих обставин, якщо немає підтверджених даних про його долю після виконання бойового завдання.
Офіційним підтвердженням цього статусу є Сповіщення від ТЦК та СП. Саме цей документ є стартом для всіх подальших дій родичів.
* Безпека та застереження.
▪️Тиша в соцмережах рятує життя. У жодному разі не публікуйте фото військовослужбовця у формі, номер його частини чи точну локацію зникнення. Якщо людина переховується — публічність може викрити її перед ворогом.
▪️Остерігайтеся шахраїв. Пошук та обмін — це виключно державна справа. Жоден офіційний представник не проситиме грошей за інформацію чи «пришвидшення» процесу. Не вірте анонімним пропозиціям.
▪️Довіряйте лише офіційним джерелам. Координаційний штаб, СБУ, МВС та ТЦК — це єдині органи, які можуть надати достовірну інформацію.
*Алгоритм дій: крок за кроком.
- Зберіть інформацію та зверніться до поліції.
Зверніться до територіального підрозділу Нацполіції або за номером 102. У заяві вкажіть максимально повні дані.
— Обставини зникнення та останнє місце перебування.
— Особливі прикмети: татуювання, шрами, пірсинг тощо.
— Речі, які були при собі (мобільний телефон, документи, прикраси).
Важливо! Найближчий родич (батько, мати чи дитина) має здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів.
- Отримайте витяг з ЄРДР.
Через 24 год. після подання заяви ви повинні отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ньому обов’язково має бути вказано ПІБ слідчого, який веде справу.
- Реєстрація у Координаційному штабі.
— Зареєструйтесь в Особистому кабінеті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за цим посиланням: https://cabinet.koordshtab.gov.ua/login
— Пройдіть верифікацію та надайте всю додаткову інформацію про зниклого у відповідному розділі.
Це дозволить вам відстежувати статус заявки та отримувати консультації онлайн.
- Зверніться до спеціальних служб.
Якщо є дані про ймовірне потрапляння у полон, повідомте Об’єднаний центр при СБУ:
Тел.: (044) 321-11-21; +38(098) 321-11-21.
Месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram): +38(067) 650-83-32.
Також повідомте Національне інформаційне бюро (НІБ) за номером 16-48.
* Документи, які обов’язково мають бути в родини.
Для захисту прав і отримання соціальних гарантій необхідно зібрати такий пакет документів:
— сповіщення від ТЦК та СП — офіційне підтвердження статусу зниклого безвісти від військкомату;
— витяг з ЄРДР — надає слідчий поліції після відкриття кримінального провадження за вашою заявою;
— витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — видає МВС. Для отримання надішліть запит (копії паспорта та докази спорідненості) на адресу: м. Київ, вул. Богомольця, 10 або на e-mail: pgmia@mvs.gov.ua;
— листи-підтвердження від НІБ та СБУ про те, що особа облікована в Реєстрі оборонців України.
Зверніть увагу: такий облік не є офіційним підтвердженням полону. За міжнародним правом підтвердити полон може лише держава-агресор через МКЧХ.
Ми розуміємо, як важко триматися у ці хвилини. Ваша підтримка, терпіння та дотримання правил — це найкраща допомога вашій близькій людині на шляху додому.
Підготовлено за офіційними матеріалами Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
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