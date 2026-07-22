Розмір пенсії за віком обчислюють за формулою, наведеною в ст.27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058). Складовими формули є заробітна плата застрахованої особи, яку визначають відповідно до ст.40 Закону №1058, та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, що обчислюється відповідно до ст.25 Закону №1058, роз’яснюють у ПФУ.

Так, розмір пенсії за віком визначають для кожного пенсіонера індивідуально, він залежить від тривалості набутого страхового стажу та величини заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Заробітну плату для обчислення пенсії визначають як добуток усередненого показника заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, та індивідуального коефіцієнта заробітної плати особи (визначають як середньоарифметичний показник коефіцієнтів заробітної плати особи за кожен місяць страхового стажу періоду, за який враховують заробітну плату).

Довідково: за відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну плату в Україні за попередні три роки враховують наявну заробітну плату з наступним перерахунком пенсії після отримання необхідних даних.

Заробітну плату для обчислення пенсії враховують за весь період страхового стажу, починаючи з 1.07.2000, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також можуть враховувати заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв.

Коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожен місяць періоду страхового стажу визначають шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за місяць, за який розраховують коефіцієнт заробітної плати, та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за цей же місяць.

Механізм розрахунку показників середньої заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за відповідний місяць та за рік визначено Порядком визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яку відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховують для обчислення пенсії, затвердженим постановою правління ПФУ від 1.02.2008 №4-4, зареєстрованим в Мін’юсті 22.02.2008 за №146/14837.

Тривалість страхового стажу визначають у місяцях за весь період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Коефіцієнт страхового стажу визначають за формулою, як співвідношення суми місяців страхового стажу до 1200.

Коефіцієнти страхового стажу та заробітної плати визначають із заокругленням до п’яти знаків після коми.

Чому у формулі використовують саме число 1200?

Математично це пояснюється поєднанням двох чинників:

— переведення стажу в роки: оскільки стаж рахують у місяцях, його ділять на 12 (кількість місяців у році);

— величина оцінки року стажу: за кожен рік офіційної роботи людина отримує 1 відсоток від свого заробітку.

Щоб перевести відсотки у коефіцієнт (десятковий дріб), потрібно поділити на 100. Добуток цих показників у знаменнику (12×100) і дає стале число 1200.