У липні баклажани потребують підживлень фосфором і калієм. З мінеральних добрив можна приготувати такий розчин: 20–30 г подвійного суперфосфату та 15–20 г сульфату калію на 10 л води. Суперфосфат краще попередньо кілька годин настояти в гарячій воді. Вносити по 1 л під рослину кожні 2–3 тижні. Зарадить і монофосфат калію: 10–15 г на 10 л води. Поливати по 0,5–1 л розчину під кущ після звичайного поливу. Також можна обприскувати по листю. З органіки скористайтесь деревним попелом: 2 склянки просіяного попелу на 10 л води. Настояти добу, періодично помішуючи. Поливати по 0,5–1 л під кущ. Попільний настій із додаванням суперфосфату: 200 г попелу та 20 г суперфосфату на 10 л води, настояти 24 години. Добре підходить для періоду масового плодоношення.

Якщо рослини мають здоровий вигляд, одного фосфорно-калійного підживлення раз на 14–20 днів зазвичай достатньо.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.