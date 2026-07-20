Ось такі законодавчі вимоги існують стосовно повірки лічильників газу та електроенергії.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки, що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги газопостачання. Міжповірочні інтервали. Відповідно до них, лічильники газу та пристрої перетворення об’єму класу 1,0 повіряють один раз на 2 роки; класу 1,5 — один раз на 8 років. Лічильники електроенергії — один раз на 4 роки. Повірку лічильників газу, термін якої настав, мають проводити впродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (зокрема демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовують для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію та газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (зокрема демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовують для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюють залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців.

При цьому:

— якщо знятий на періодичну повірку лічильник газу перебуває у власності Оператора ГРМ, той зобов’язаний протягом двомісячного строку з дати зняття лічильника за власний рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого;

— якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його протягом двох місяців з дати його зняття;

— якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття ним відповідного рішення він зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача протягом двох місяців із дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу він зобов’язаний протягом 15 робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (аналогічного типорозміру) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.