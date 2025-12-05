З огляду на те, що відтепер Держпродспоживслужба перевірятиме рекламу вакансій в Україні на дотримання чинних норм законодавства, у відомстві наголошують на важливих правилах, яких мають дотримуватися роботодавці, публікуючи оголошення про вакансію.

Згідно із Законом України «Про рекламу», оголошення про вакансії не можуть містити дискримінаційних вимог. Зокрема, заборонено вказувати обмеження за такими ознаками:

— расою, статтю, віком;

— кольором шкіри, станом здоров’я чи інвалідністю;

— сексуальною орієнтацією або ВІЛ-статусом;

— політичними чи релігійними переконаннями;

— етнічним походженням, місцем проживання;

— соціальним чи майновим становищем;

— за іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Вимоги до кандидатів мають базуватися виключно на професійних навичках і компетенціях.

Якщо ви побачили подібне порушення в рекламі вакансії — зафіксуйте його і зверніться до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні.