19 листопада 2025 року набирає чинності Закон України №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», інформує Держпродспоживслужба. Він запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, які контактують із харчовими продуктами — від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовують у виробництві харчів.
Уперше на законодавчому рівні встановлено чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.
Закон зобов’язує виробників та імпортерів:
* впровадити належну виробничу практику (GMP);
* декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам;
* контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки в продукти;
* проводити наукову оцінку ризиків;
* забезпечувати правильне маркування упаковки.
Матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.
Мета закону — захистити здоров’я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами ЄС і гарантувати, що кожна упаковка, в якій зберігаються продукти, є безпечною для людини.
Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості.
