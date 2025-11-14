19 листопада 2025 року набирає чинності Закон України №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», інформує Держпродспоживслужба. Він запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, які контактують із харчовими продуктами — від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовують у виробництві харчів.

Уперше на законодавчому рівні встановлено чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.

Закон зобов’язує виробників та імпортерів:

* впровадити належну виробничу практику (GMP);

* декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам;

* контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки в продукти;

* проводити наукову оцінку ризиків;

* забезпечувати правильне маркування упаковки.

Матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.

Мета закону — захистити здоров’я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами ЄС і гарантувати, що кожна упаковка, в якій зберігаються продукти, є безпечною для людини.

Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості.