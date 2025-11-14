Із висаджуванням підзимової цибулі-сіянки важливо не поспішати. За теплої другої половини осені вона може прорости, що дуже небажано. Та й зими зараз досить м’які, що також потрібно брати до уваги при посівах під зиму. Тож важливо дочекатись моменту, коли вже встановилася стійка холодна погода, але ґрунт ще не промерз. Точні терміни посадки залежать від погодних умов і особливостей конкретного кліматичного регіону.

Переваги та недоліки осінньої посадки

Переваг в осінньої посадки чимало. О цій порі сезонних робіт вже меншає, до того ж таким чином економиться час навесні. Наступного року така цибуля дасть урожай раніше, ніж весняна. Крім того, вона отримає вдосталь вологи від снігу, що розтанув. Вже у липні можна буде вибрати врожай, а на звільненій площі висіяти скоростиглі культури. Крім того, озима цибуля зазвичай дає більш якісний і високий урожай, ніж висаджена навесні.

Однак існують і певні ризики. Зокрема, наприкінці осені важливо точно визначити найкращий термін для посадки, а це непросто. Норму висіву цибулі о цій порі дещо збільшують, адже не всі цибулини зможуть пережити холоди. Грядки після посіву необхідно буде замульчувати.

Найкращі сорти для осінньої посадки

Обирайте озимі сорти або гібриди, які стійкі до стрілкування та добре переносять морози. Це, зокрема, Радар, Штутгартер Різен, Халцедон, Сеншуй, Шекспір, Стурон, Еллан, Сноубол та інші.

Оптимальний розмір цибулинок

Для посадки під зиму найкраще підходить дрібна фракція цибулі діаметром до 1–2,5 см. Чому краще обрати саме невелику? Бо вона не встигає накопичити достатньо поживних речовин для стрілкування, але добре вкорінюється і чудово перезимує. А от цибулинки більшого розміру, понад 2,5 см, зазвичай краще використовувати навесні, оскільки восени вони більш схильні до стрілкування.

Слушний час для посадки

Найкраще орієнтуватися на фактичну погоду у вашій місцевості. Виходити на грядки доцільно, коли денна температура опуститься до 5 градусів. Якщо поспішити, цибулинки можуть прорости і в холодний період року вимерзнуть. Так, від висадки до появи корінців у цибулини проходить трохи більше двох тижнів.

За 1–2 тижні до посадки готують ґрунт: перекопують на глибину до 20–25 см і вносять добрива. На кв.м — 5–6 кг добре перепрілого перегною або компосту. З мінеральних добрив — 20–25 г суперфосфату та 10–15 г калійної солі або ж 300–500 г деревної золи. Азотні добрива восени не вносять. Після перекопування ґрунт вирівнюють і ущільнюють.

Яку ділянку обрати

Виберіть під посадку сонячну, добре освітлену суху ділянку, захищену від сильного вітру. Важливо, щоб навесні місце не підтоплювалося талою водою, інакше цибуля випріє. Бажано, щоб грядка була трохи піднята. Хорошими попередниками будуть кабачки, огірки, помідори, картопля, бобові, капуста, сидерати. Погані — цибуля, часник, селера та морква. Важливо! Цибулю повертають на колишнє місце не раніше, ніж через 4 роки.

І як посадити

Перед посадкою цибулинки потрібно оглянути й видалити пошкоджені та хворі. Відстань між цибулинами в ряду залишають близько 5 см (дрібні можна садити густіше). Між рядами — 15–20 см. Заглиблюють мінімум на 5–7 см, це потрібно для захисту від вимерзання. Важливо! Не вдавлюйте цибулинки в ґрунт, бо це може пошкодити денце.

Догляд після посадки

Поливати сіянку після посадки не потрібно. Восени в ґрунті зазвичай достатньо для вкорінення природної вологи. До того ж її надлишок може спровокувати раннє проростання. А ось що варто зробити обов’язково, то це замульчувати грядки. Мульча захистить сіянку від вимерзання. Але робити це потрібно лише після настання стабільних нічних заморозків і легкого промерзання верхнього шару ґрунту. Навесні, як тільки зійде сніг, мульчу потрібно буде акуратно прибрати.

Катерина ОКУНЬ.