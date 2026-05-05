Пікірувати перець починають, коли в сіянців сформувалися 2 справжні листки. У цей період корінці вже достатньо зміцніли, щоб витримати пересадку, але ще не переплелися з сусідніми. Корені перцю крихкіші, ніж, приміром, у помідорів, тому працювати з рослинами потрібно «ювелірно». За кілька годин до роботи землю заздалегідь добре поливають. Розсаду краще садити на ту саму глибину, на якій вона росла, або заглиблювати максимум на 0,5 см. Важливо обережно обтиснути землю навколо стебла, щоб не залишилося повітряних порожнин, але й не пошкодити тендітну шийку. Після пересадки рослини обов’язково поливають теплою водою та на 2–3 дні виставляють у затінок, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.