Підступні весняні приморозки можуть позбавити нас майбутнього врожаю, тож готуватись до них потрібно заздалегідь. Зокрема, запасіться нетканим матеріалом. Для захисту від приморозків використовуйте біле агроволокно (спанбонд). Важливо звернути увагу на щільність: 30 г на кв.м — захищає від заморозків до мінус 3 градусів. 50–60 г на кв.м — до мінус 5–7. Тонке волокно необхідно буде скласти у 2–3 шари. Це створить додатковий повітряний прошарок, який краще утримує тепло.

Для накриття кущів і розсади встановіть каркас. Краї матеріалу максимально щільно притисніть до землі за допомогою цегли, дощок або землі. Це запобігатиме видуванню тепла знизу. Крони молодих дерев обгорніть агроволокном у 1–2 шари. Закріпіть матеріал на стовбурі шпагатом, але не затягуйте занадто туго, щоб не пошкодити цвіт. Високе дерево накрити повністю складно. Тому спробуйте захистити хоча б нижні та середні гілки. Накривайте сад заздалегідь увечері, поки земля ще тепла. Вранці, коли температура підніметься вище нуля, відкривайте рослини. Робити це потрібно обов’язково, щоб забезпечити доступ до квітів комах-запилювачів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.