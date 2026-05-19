Навіть ідеальна розсада капусти може не зав’язати головки, якщо не догодити їй одразу після пересадки у відкритий ґрунт. Саме перші тижні життя капусти на грядках є критично важливими для того, чи будемо ми взимку з урожаєм.

Щойно висаджена розсада дуже вразлива до прямих сонячних променів і вітру. Тому, якщо стоїть сонячна погода, у перші дні рослинки потребують притінення. Для цього використовують дуги з агроволокном або навіть старі відра. Нічні заморозки о цій порі зазвичай вже відступають, але якщо вони вирішать нагадати про себе — тримайте укривний матеріал напоготові.

Поливайте потроху, але регулярно, поки розсада не зміцніє. Коли з’явиться новий листочок — це знак, що вона прижилася. Тоді полив можна скоротити до двох разів на тиждень, але зволожувати рясніше. Використовуйте тільки відстояну, прогріту воду: холодна, з колодязя може спровокувати розвиток чорної ніжки.

Ефективний метод захисту — по вологому листю припудрити рослини та землю навколо них деревною золою або сумішшю золи та тютюнового пилу. Це вбереже молоду капусту від шкідників і хвороб.

Приблизно через тиждень після висадки обережно розпушіть землю навколо грядки на глибину 3–5 см. Трохи пізніше, коли стебла почнуть витягуватися, злегка підгортайте до них землю. Це стимулює ріст додаткових корінців, що критично важливо для формування великих качанів.

Коли розсада піде в ріст, проведіть перше підживлення. Для нарощування зеленої маси, з якої згодом сформується качан, потрібен азот. Добре підійде настій коров’яку (1:10) або курячого посліду (1:20).

А ще не завадить висадити поруч із капустою чорнобривці або нагідки (календулу). Вони своїм специфічним запахом відлякуватимуть метеликів-біланів, чия гусінь дуже любить молоді листочки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.