Чому замість хрумких соковитих коренеплодів виростають дерев’янисті та несмачні? Перша й основна причина — нестача вологи. Таке явище може спричиняти й запізнілий збір урожаю. Якщо перетримати редиску в землі хоча б на 3–5 днів довше, вона починає готуватися до цвітіння. Негативно на якість плодів впливає і спекотна погода. Редиска — культура короткого дня, вона любить прохолоду. Коли температура підіймається вище 20–25 градусів, рослина починає стрімко випускати стрілку. Волокнистими робить плоди і надмір азотних добрив. Також важливо не допускати загущених посівів — відстань між коренеплодами залишають 4–5 см. Тож на майбутнє сійте редиску невеликими порціями кожні 10 днів та щовечора поливайте. Однак висівайте не пізніше початку травня, оскільки далі формування коренеплодів відбувається в умовах довгого дня і підвищених температур, внаслідок чого рослини передчасно стрілкують. Для осіннього використання редиску висівають вже наприкінці липня — на початку серпня.

Мульчуйте грядку, щоб не випаровувалася волога.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.