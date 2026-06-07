Це не просто сезонна страва, а справжній гастрономічний символ української весни. Свою назву він отримав через спільну технологію приготування (наваристий бульйон, засмажка, овочева основа) та статус головної першої страви. У народі його часто називають «щавлевим супом», але для українця це принципово саме борщ.

Вітамінна «бомба»

Зелений борщ з’являється на столах саме тоді, коли організм найбільше потребує підтримки після зими. Щавель багатий на вітамін С, залізо та калій. Кропива, яку часто додають разом із щавлем, містить більше каротину, ніж морква, і є природним засобом для зміцнення імунітету.

3 л води

500 г м’яса на кістці

4–5 картоплин

морквина

цибулина

великий пучок щавлю

багато зелені: кропу, петрушки та зеленої цибулі

4–5 яєць

сіль, перець, лавровий лист за смаком

сметана для подачі

Приготування м’ясного бульйону.

Покладіть м’ясо в холодну воду, доведіть до кипіння і проваріть 5 хв. Потім злийте воду і промийте м’ясо. Це прибере зайві домішки, і ваш бульйон буде кришталево чистим. Залийте м’ясо чистою холодною водою. Поставте на вогонь, а після закипання максимально його зменште. Бульйон не має вирувати — лише «шепотіти» (ледь помітні бульбашки). Варити 1–2 год., м’ясо має легко відходити від кістки.

Коли м’ясо готове, вийміть його, відділіть від кісток, наріжте порційними шматочками.

У готовий бульйон додайте нарізану кубиками картоплю. Варіть до напівготовності (приблизно 10–12 хв.).

Поки вариться картопля, дрібно наріжте цибулю та натріть моркву. Протушкуйте їх на сковороді з невеликою кількістю олії до м’якості. Додайте засмажку в каструлю до картоплі.

Щавель добре промийте, видаліть жорсткі стебла та наріжте смужками. Кріп, петрушку та зелену цибулю подрібніть.

Коли картопля стане зовсім м’якою, додайте в каструлю щавель. Проваріть буквально 2–3 хв. (щавель має змінити колір). Слідом всипте решту свіжої зелені, додайте сіль, перець і лавровий лист.

Далі слід додати яйця, і тут є три варіанти.

Посічене: зварене круто і нарізане дрібними кубиками.

Половинки: кладуть у тарілку безпосередньо перед подачею для краси.

«Мереживо»: сире яйце збивають і тонкою цівкою вливають у киплячий борщ, створюючи ніжні білі пластівці.

Наприкінці додати варене м’ясо з бульйону. Дати закипіти і вимкнути. Борщ має настоятися.

Маленька хитрість: щоб щавель не втратив яскравий колір і не став занадто темним, його варто додавати в останню хвилину приготування і одразу знімати каструлю з вогню.

Секрети ідеального борщу

Баланс кислоти: якщо щавель не дуже кислий, можна додати кілька крапель лимонного соку або яблучного оцту.

Ситість: для густішої текстури одну зварену картоплину можна розім’яти на пюре прямо в каструлі.

Грибний акцент: якщо готуєте пісний варіант, спробуйте додати в бульйон трохи сушених або свіжих грибів (наприклад, печериць) — це додасть страві глибини та насиченості.

Подавайте обов’язково зі свіжою сметаною та скибкою чорного хліба.

Леся БУШМА.