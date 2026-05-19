Гомеопатія має як затятих прихильників, так і противників. Перші вважають її природною панацеєю від усіх недуг, другі — плацебо, через застосування якого можна втратити час на «нормальне» лікування. На найпоширеніші питання про цей медичний напрям «Порадниця» попросила відповісти лікаря-гомеопата з 35-річним стажем Олену РУДОВУ.

Що таке гомеопатія й чим вона відрізняється від традиційної медицини

Гомеопатія — це вид альтернативної медицини, заснований на принципі «подібне лікується подібним». На практиці це означає, що речовини, які викликають певні симптоми у здорової людини, у мікродозах здатні вилікувати ті самі симптоми у хворого.

Водночас традиційна медицина (гомеопати називають її алопатією), що спирається на фармпрепарати, діє за законом протилежного: наприклад, проти бактерій призначаються антибіотики.

Із точки зору гомеопатів, хвороба — це порушення «життєвої сили» людини. Мета гомеопатичних ліків – скорегувати цю порушену життєву силу і таким чином запустити механізми самозцілення. На відміну від офіційної медицини, гомеопатія не позбавляє людину від симптомів, а намагається вилікувати причину хвороби й відновити здоров’я на будь-якому етапі недуги.

Що таке гомеопатичні ліки і чого їх виготовляють

Гомеопатичні препарати виготовляються з рослинної, мінеральної або тваринної сировини, що пройшла процес багаторазового розведення та струшування, й найчастіше випускаються у вигляді гранул та дрібних крупинок. У цих препаратах використовуються надмалі дози активної речовини — це можуть бути частинки молекул, здатні брати участь у системі регуляції живого організму. Вони несуть інформацію про «порушення» й успішно його виправляють. Головне завдання гомеопата – знайти подібність для кожного конкретного пацієнта, тому в арсеналі досвідченого фахівця є близько п’яти тисяч засобів.

Чи можна поєднувати прийом гомеопатичних засобів зі звичайними ліками

Існують різні думки з цього приводу, але моя точка зору така: поєднувати ці препарати марно, а часом навіть небезпечно. Справа в тому, що дію гомеопатичних засобів не зовсім коректно називати «лікуванням», це, скоріше, відновлювальна терапія, допомога організму. Такий підхід принципово відрізняється від дії алопатичної медицини, яка докладає титанічних зусиль, щоб придушити симптоми й усунути хворобу за будь-яку ціну. Але, на мій погляд, таке агресивне втручання в роботу людського організму — це все одно, що ремонт комп’ютера за допомогою молотка й плоскогубців.

Із чим ще вони категорично несумісні

Окрім припинення прийому фармпрепаратів, на час терапії мої пацієнти відмовляються від кави, алкоголю, куріння, використання лікарських трав, мазей, ароматичних олій та різних лікувальних процедур.

Чи є у гомеопатичних засобів протипоказання та побічні ефекти

Гомеопатичні препарати вважаються безпечними завдяки надзвичайно малим дозам активних речовин. Вони не мають протипоказань, не спричиняють алергії, звикання чи токсичних реакцій, але можливе тимчасове загострення симптомів — це нормально.

Чи можна лікувати гомеопатією дітей та вагітних

Так, з огляду на свою безпечність, препарати застосовуються для всіх категорій пацієнтів, у тому числі для новонароджених, алергіків, вагітних, жінок, котрі годують груддю, але тільки під наглядом лікаря-гомеопата.

А чи застосовується гомеопатичне лікування до тварин

Усе живе реагує на допомогу гомеопатичних препаратів, рослини та тварини – не виняток. Існує навіть окремий напрямок — гомеопатична ветеринарія. Прихильники цього підходу успішно лікують своїх улюбленців безпечними натуральними засобами при порушеннях травлення, алергіях, шкірних патологіях, глистових інвазіях, поведінкових проблемах. Препарати застосовуються аплікаційно (на нашийник) або перорально.

Існує думка, що гомеопатичні гранули потрібно приймати дуже довго, роками, чи так це

Гомеопатичне лікування має дуже сильний терапевтичний ефект, який часто проявляється вже після першої прийнятої дози. Через 7-10 днів лікувальний ефект відчувається вже на повну силу, тому гомеопатичні препарати можна порівняти з сильнодіючими препаратами: антибіотиками, анальгетиками, гормонами, транквілізаторами. Скажу більше: не кожній таблетці під силу «наздогнати» гомеопатичну крупинку! Головне – регулярність прийому.

Звісно, терміни лікування дуже індивідуальні: комусь вистачить одного тижня прийому, а комусь знадобиться кілька місяців. Але не хвилюйтеся, лікарі-гомеопати точно не приречуть вас на довічний прийом.

Де купувати гомеопатичні препарати? Чи продаються вони у звичайних аптеках?

Популярні «масові» гомеопатичні ліки (наприклад, «Афлубін», «Анаферон», «Тонзіпрет») продаються у звичайних аптеках. Але індивідуальні монопрепарати за призначенням лікаря та на прохання пацієнта готують лише у спеціалізованих гомеопатичних аптеках або відділах. Скажу чесно, таких аптек небагато, що зупиняє багатьох потенційних пацієнтів. Особисто я знаю такі аптеки у великих містах України: Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі. Зазвичай вони доставляють замовлення «Новою поштою».

Що підкажете людям, котрі роздумують над тим, чи підійде їм гомеопатія

Із точки зору гомеопатії, хвороба виступає способом вирівняти рівновагу в організмі та повернути йому стан гармонії. А пусковим моментом недуги вважається психологічний фактор, коріння якого сформувалося в минулому – це стрес, негативні емоції та почуття (страх, злість, ненависть, заздрість, відчай). У кожного пацієнта така «хвороблива» передісторія буде різною, тому в лікуванні застосовується суто індивідуальний підхід і націленість на активацію власних сил організму. Якщо вам це відгукується – сміливо звертайтесь за консультацією до гомеопата.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.