Із дискомфортом у животі — бурчанням, здуттям, відчуттям тяжкості — періодично стикається кожен, наприклад, після переїдання або «важкої» їжі. Але якщо подібні відчуття турбують вас регулярно, варто проконсультуватися з фахівцем. «Порадниця» з’ясувала, чому виникають проблеми з кишківником і як їх вирішити.

Залежить не тільки травлення, а й імунітет

— Кишківник — це важлива частина травної системи, що відповідає за перетравлення їжі, засвоєння поживних речовин і виведення відходів, — пояснює гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРІПІЧЕНКО. — Але в той же час він відіграє величезну роль у регуляції імунітету, адже доведено, що близько 70 відсотків клітин імунної системи знаходяться саме в кишківнику. Тому правильна робота травного тракту — одна з обов’язкових умов стійкості організму до інфекцій, гарного загального самопочуття й стабільного емоційного стану.

Якщо в роботі кишківника відбуваються системні збої, це може не тільки сигналізувати про захворювання травної системи (гастрит, коліт, харчову непереносимість, дисбактеріоз), але й призвести до проблем зі шкірою, випадіння волосся, безсоння, ожиріння, болю в суглобах, частих застуд і навіть розвитку депресії.

Що може турбувати

За словами лікарки, до найбільш поширених загальних симптомів кишкових патологій належать біль і дискомфорт у животі, здуття й метеоризм, печія, проблеми з випорожненням (закрепи, діарея або їх чергування), хибні позиви в туалет. Крім того, людину можуть турбувати регулярні головні болі, безпричинна втрата або набір ваги, часті простудні захворювання та алергічні реакції, апатія, швидка стомлюваність, дратівливість, тривожність, загальне погіршення самопочуття.

Для хвороб тонкої кишки більш характерне бурчання й бурління в животі, різкий або тягнучий біль у ділянці пупка, відчуття нудоти після їжі, погіршення зору, проблеми зі шкірою: сухість, лущення, висипання, поява акне на обличчі та спині.

Про проблеми з товстою кишкою попереджають відрижка після їжі, метеоризм, часті здуття живота, металевий присмак у роті, тупий біль у боці, не пов’язаний з прийомом їжі.

На дисбаланс кишкової мікрофлори може вказувати неприємний запах з рота, підвищена тяга до солодкого або фастфуду.

Терміново до лікаря!

Негайно звернутися до лікаря варто за наявності крові в калі або сечі, прискореному сечовипусканні й помітному потемнінні кольору сечі, сильних постійних болях у животі (особливо в нічний час), різкій втраті ваги без дієт і зміни способу життя, болях при дефекації, хронічній діареї (довше 2-х тижнів) та ознаках анемії — це слабкість, задишка, блідість шкіри обличчя.

У чому причина

Найчастіше проблеми з кишківником провокують такі причини:

— спадковість: за статистикою, більше половини пацієнтів із захворюваннями системи ШКТ мають генетичну схильність до розвитку цих недуг;

— неправильне харчування: часте вживання жирного, смаженого, гострого, солодкого та фастфуду спричиняє збої в нормальній роботі ШКТ;

— шкідливі звички: куріння і зловживання алкогольними напоями впливають на стан слизової оболонки кишківника, спричиняючи не тільки захворювання травної системи, але й підвищуючи ризик розвитку онкології;

— хронічний стрес: мозок, імунна система та кишківник постійно взаємодіють, тому стрес негативно впливає на засвоєння поживних речовин, метаболізм і вироблення корисних ферментів;

— регулярний прийом великої кількості ліків, зокрема антибіотиків, спричиняє порушення кишкової мікрофлори;

— малорухливий спосіб життя уповільнює роботу кишківника та провокує виникнення закрепів;

— інфікування мікробами й бактеріями спричиняє подразнення кишківника та знижує його захисні функції.

Які аналізи здати

— За наявності навіть декількох тривожних симптомів варто звернутися за консультацією до гастроентеролога та пройти рекомендовані ним обстеження, — радить Лариса Пріпіченко. — Зазвичай це клінічний і біохімічний аналізи крові, УЗД органів черевної порожнини, копрограма (аналіз калу), за необхідності — колоноскопія (інструментальний метод дослідження слизової оболонки товстої кишки), гастроскопія (ендоскопічний огляд слизової стравоходу, шлунка й дванадцятипалої кишки), іригоскопія (рентген товстої кишки з контрастною речовиною) тощо. Ці обстеження допомагають виявити або виключити такі захворювання, як коліт, дивертикуліт, синдром подразненого кишківника, поліпи, хвороба Крона, непрохідність кишківника, колоректальний рак, і за необхідності призначити терапію.

Щоб поліпшити його стан

Якщо кишківник турбує вас не постійно, а періодично, й ви пов’язуєте дискомфорт із похибками раціону або способу життя, поліпшити самопочуття допоможуть прості заходи.

— Дотримуйтесь дієти: включіть у раціон більше клітковини, овочів, фруктів і ферментованих продуктів (квашена капуста, солоні огірки, йогурт). Скоротіть споживання солодощів, консервів, фастфуду, що порушують мікрофлору кишківника.

— Не забувайте пити достатню кількість води — вона сприяє травленню й запобігає закрепам.

— Знижуйте рівень стресу — в цьому допоможуть медитації, дихальні практики, йога, зарядка, повноцінний сон.

— Вживайте пробіотичні добавки, що допомагають відновити мікрофлору кишківника.

— Якщо у ваших найближчих родичів є захворювання кишківника, були випадки раку шлунка або товстої кишки, ви — в групі ризику. Навіть без скарг на самопочуття обов’язково відвідуйте гастроентеролога раз на пів року, щоб не пропустити розвиток небезпечних захворювань.

Ірина КАДЧЕНКО.