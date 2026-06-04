Вишні не лише смакують, а ще й лікують. Тож варто знати ще й про їхню користь для здоров’я.

Ці ягоди зменшують бродіння в кишківнику, послаблюють при закрепах.

Є загальнозміцнювальним засобом при анемії.

Їх вживають при запаленні дихальних шляхів.

Вишня очищає, збагачує необхідними елементами кров.

Вживання плодів із молоком дає позитивні результати при лікуванні артриту.

Щоб схуднути, їжте більше вишні.

Але! Обмежуйте вживання вишень (особливо малосолодких плодів), якщо відчуваєте в роті гіркоту, маєте підвищену кислотність шлункового соку, у вас хворі нирки…

Черешня, яку ще називають сестрою вишні, корисна по-своєму.

Її плоди мають загальнозміцнювальні властивості, покращують апетит.

Їх вживають при підвищеній кислотності шлункового соку, виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Свіжий сік із ягід черешні (бажано брати плоди темних кольорів) корисно пити по 100 мл тричі на день при недокрів’ї, закрепах, атеросклерозі та гіпертонії.

Скористайтеся сезоном!

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.