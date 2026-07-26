Баклажани (або, як їх ніжно називають у багатьох регіонах України, «синенькі») — неймовірно колоритний овоч, який приховує в собі не менше загадок, ніж його близький родич кабачок.

Користь для мозку та серця.

Темна шкірка баклажана містить потужний антиоксидант — насунін. Наукові дослідження довели, що він захищає клітинні мембрани головного мозку від руйнування та покращує пам’ять. Крім того, баклажани чудово виводять «поганий» холестерин і допомагають підтримувати серце.

3 середні баклажани

2 цибулини

2 болгарські перці

маленька морквина

5 зубчиків часнику

пучок зелені

Для заправки:

3 ст.л. цукру

1,5 ч.л. солі

3 ст.л. оцту 9%

3 ст.л. охолодженої кип’яченої води

Баклажани нарізати кружальцями й обсмажити. Цибулю нарізати напівкільцями, перець і зубчики часнику — поздовж, моркву натерти на тертушці для моркви по-корейськи, зелень подрібнити.

Беремо контейнер і все викладаємо шарами: баклажани, жменька моркви, перець, цибуля, часник і зелень. Так робимо декілька шарів.

Далі готуємо заливку. Всі інгредієнти змішуємо, чекаємо, щоб розчинилася сіль і цукор. І заливаємо баклажани. Даємо постояти 2 год. І смачна закуска до м’яса готова.

Леся БУШМА.