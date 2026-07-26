Баклажани (або, як їх ніжно називають у багатьох регіонах України, «синенькі») — неймовірно колоритний овоч, який приховує в собі не менше загадок, ніж його близький родич кабачок.
- Користь для мозку та серця.
Темна шкірка баклажана містить потужний антиоксидант — насунін. Наукові дослідження довели, що він захищає клітинні мембрани головного мозку від руйнування та покращує пам’ять. Крім того, баклажани чудово виводять «поганий» холестерин і допомагають підтримувати серце.
- 3 середні баклажани
- 2 цибулини
- 2 болгарські перці
- маленька морквина
- 5 зубчиків часнику
- пучок зелені
Для заправки:
- 3 ст.л. цукру
- 1,5 ч.л. солі
- 3 ст.л. оцту 9%
- 3 ст.л. охолодженої кип’яченої води
Баклажани нарізати кружальцями й обсмажити. Цибулю нарізати напівкільцями, перець і зубчики часнику — поздовж, моркву натерти на тертушці для моркви по-корейськи, зелень подрібнити.
Беремо контейнер і все викладаємо шарами: баклажани, жменька моркви, перець, цибуля, часник і зелень. Так робимо декілька шарів.
Далі готуємо заливку. Всі інгредієнти змішуємо, чекаємо, щоб розчинилася сіль і цукор. І заливаємо баклажани. Даємо постояти 2 год. І смачна закуска до м’яса готова.
Леся БУШМА.
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