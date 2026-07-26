У такому разі не мастіть сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі, — жирними засобами. Це вазелін, сметана, борсучий жир, жирний крем. Вони можуть лише поглибити опік. Уникайте додаткових хімічних подразнень місця опіку — не треба лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет, сипати сіль. Бо зробите опік ще більшим. Не кладіть лід або пакети з льодом на обгорілу від сонця шкіру. Слід охолоджувати прохолодною проточною водою. Якщо утворились пухирі — не здирайте шкірку, не лопайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її, можете занести інфекцію. Не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, що лущиться після опіку, адже можна додатково її поранити. Не надягайте обтягуючий одяг на обгорілу шкіру, бо він її подразнюватиме. Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку — почервоніння шкіри, вона гаряча — не засмагайте більше, навіть на другий день. Важливо дуже берегтись сонця. Не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків — зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. Поява раку чітко залежить від впливу сонця.

Що робити, коли все ж обпеклися

Швидко підіть з місця, де багато прямого сонця, — у тінь, приміщення. Охолодіть шкіру прохолодним душем, у ванній або вологим рушником (якщо опік стався в дитини — стежте, щоб малеча не перемерзла). Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги. Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню. Прийміть знеболювальні засоби — парацетамол або ібупрофен — при будь-якому болю. Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем. Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.