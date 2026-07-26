- У такому разі не мастіть сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі, — жирними засобами. Це вазелін, сметана, борсучий жир, жирний крем. Вони можуть лише поглибити опік.
- Уникайте додаткових хімічних подразнень місця опіку — не треба лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет, сипати сіль. Бо зробите опік ще більшим.
- Не кладіть лід або пакети з льодом на обгорілу від сонця шкіру. Слід охолоджувати прохолодною проточною водою.
- Якщо утворились пухирі — не здирайте шкірку, не лопайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її, можете занести інфекцію.
- Не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, що лущиться після опіку, адже можна додатково її поранити.
- Не надягайте обтягуючий одяг на обгорілу шкіру, бо він її подразнюватиме.
- Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку — почервоніння шкіри, вона гаряча — не засмагайте більше, навіть на другий день. Важливо дуже берегтись сонця.
- Не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків — зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. Поява раку чітко залежить від впливу сонця.
Що робити, коли все ж обпеклися
- Швидко підіть з місця, де багато прямого сонця, — у тінь, приміщення.
- Охолодіть шкіру прохолодним душем, у ванній або вологим рушником (якщо опік стався в дитини — стежте, щоб малеча не перемерзла).
- Нанесіть легкий гель, крем або спрей після засмаги.
- Пийте багато води, щоб охолодитися і запобігти зневодненню.
- Прийміть знеболювальні засоби — парацетамол або ібупрофен — при будь-якому болю.
- Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем.
- Зверніться до лікаря при занедужанні, появі гарячки, пухирів.
Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.
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