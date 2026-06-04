Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах:

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 грн;

— особам із інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

I групи — 3100 грн;

II групи — 2900 грн;

III групи — 2700 грн;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 грн;

— членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) захисників, дружинам (чоловікам) померлих осіб із інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, — 650 грн;

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.