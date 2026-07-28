Така банкнота буде введена в готівковий обіг 4 вересня цього року, інформує Нацбанк України.

На ній буде зображено Василя Стуса — українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня срср, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т.Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному — будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Також на банкноті є мотиви поезії Василя Стуса, написаної в ув’язненні, — рядок із вірша: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве». І ці слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута — творця українського державного стилю 1917–1919 років, автора перших гривень і шагів часів Української Народної Республіки. Використання цього шрифту підкреслює, що банкнота є візуальним документом української державності.

Банкнота 2000 гривень має посилений захист. За дизайном вона наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014–2019 років. За розміром і кольором помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Основний її колір — синій.

Дата введення нової банкноти в обіг обрана невипадково та має певний символізм.

«Саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провели перший в срср відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні у таборі особливого режиму», — розповів Голова НБУ Андрій Пишний.