Резонансне розслідування діяльності лондонської поліції (Metropolitan Police) сколихнуло Британію.

Новий звіт виявив приголомшливі факти: через прогалини в системі відбору та перевірки кадрів до лав поліції потрапили особи з кримінальним минулим, зокрема серійні ґвалтівники, повідомляє The Guardian.

Незалежна перевірка, ініційована після низки гучних скандалів, показала, що прагнення поліції швидко розширити штат і підвищити рівень інклюзивності призвело до ігнорування базових правил безпеки. У деяких випадках офіцерів приймали на роботу без належної перевірки їхньої біографії, що дозволило злочинцям отримати владу та значки.

Серед тих, хто скористався слабким контролем, були не просто порушники, а серійні ґвалтівники. Зокрема, йдеться про Кліффа Мітчелла, якого найняли, попри наявні звинувачення у зґвалтуванні дитини. Згодом його засудили за 10 епізодів зґвалтувань. Також згадується справа Девіда Керріка, одного з найстрашніших сексуальних злочинців у сучасній історії Британії, який використовував свій статус офіцера для залякування жертв.

Питання безпеки жінок та довіри до правоохоронних органів є фундаментальними для сучасного суспільства. Коли ті, хто має захищати, стають загрозою — це сигнал до негайних системних змін. У звіті наголошується, що «культура замовчування» та недостатня увага до внутрішньої дисципліни створили середовище, де правопорушення залишалися непоміченими роками.

Керівництво Metropolitan Police вже заявило про впровадження нових, жорсткіших стандартів перевірки: