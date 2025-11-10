Якщо вам знайоме відчуття “туману” в голові після безсонної ночі, знайте: це не просто втома, а прямий наслідок того, як брак сну впливає на роботу нашого мозку. Науковці пояснюють, що коли ми не висипаємося, мозок буквально починає “голодувати” і не може підтримувати високу концентрацію.

Це важливе відкриття, оскільки якісний сон є не менш важливим, ніж правильне харчування чи фізичні вправи, особливо для нашого ментального здоров’я та продуктивності.

Що відбувається у мозку, коли ми невиспані?

Наш мозок функціонує завдяки безперервній взаємодії нейронів, які використовують хімічні речовини (нейромедіатори) для передачі інформації.

“Вимикання” уваги: Дефіцит сну знижує активність лобової частки мозку — зони, яка відповідає за планування, прийняття рішень та, найголовніше, підтримання уваги. Коли ця зона ослаблена, нам стає важко ігнорувати зовнішні подразники та зосереджуватися на одному завданні. Накопичення “сміття”: Під час глибокого сну активується лімфатична система мозку, яка виводить токсичні побічні продукти, що накопичилися за день, зокрема амілоїд-бета — речовину, пов’язану з хворобою Альцгеймера. Коли сну недостатньо, ці “токсини” залишаються, погіршуючи когнітивні функції та мислення. Порушення “паливної” системи: Брак сну впливає на гормони апеляції. Ми починаємо віддавати перевагу “швидким” джерелам енергії (солодощі, кофеїн), які дають короткочасний підйом, але потім призводять до ще більшого спаду концентрації.

Що робити, щоб швидко відновити фокус

Якщо ви не можете дозволити собі повноцінний сон прямо зараз, є кілька простих кроків, які можуть допомогти тимчасово “перезавантажити” мозок і покращити концентрацію:

Коротка прогулянка (10 хвилин): Невелике фізичне навантаження та перебування на свіжому повітрі посилює приплив кисню до мозку, що може швидко підвищити пильність.

Невелике фізичне навантаження та перебування на свіжому повітрі посилює приплив кисню до мозку, що може швидко підвищити пильність. Правильний сніданок/перекус: Уникайте вуглеводних “бомб”. Оберіть продукти, багаті білком і складними вуглеводами (яйця, цілозерновий хліб, горіхи), які забезпечать стабільний рівень енергії.

Уникайте вуглеводних “бомб”. Оберіть продукти, багаті білком і складними вуглеводами (яйця, цілозерновий хліб, горіхи), які забезпечать стабільний рівень енергії. “Енергетичний” сон (Power Nap): Короткий 10-20-хвилинний сон може істотно покращити настрій та когнітивні здібності, не викликаючи відчуття розбитості, як після тривалого сну.

Короткий 10-20-хвилинний сон може істотно покращити настрій та когнітивні здібності, не викликаючи відчуття розбитості, як після тривалого сну. Організуйте простір: Якщо мозок працює погано, спростіть його завдання. Приберіть відволікаючі предмети зі столу та візьміться за найважливішу справу, що вимагає концентрації, першою.