Якщо вас почали турбувати стріляючі болі в руці, оніміння пальців, обмежена рухливість у плечі, це можуть бути симптоми плекситу — поширеного захворювання, що уражує нервові сплетіння. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає ця патологія та як її лікувати.

Яким буває

— Плексит (плексопатія) — це запальне захворювання нервового сплетіння — складної мережі з переплетених нервових волокон, яка слугує для перерозподілу сигналів від спинного мозку до різних органів і частин тіла, — пояснює лікар-невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — Патологія характеризується сильними болями, м’язовою слабкістю і порушенням чутливості в ураженій зоні.

За локалізацією розрізняють шийний, плечовий і попереково-крижовий плексит, за перебігом — односторонній (зустрічається мінімум у 80 відсотках випадків) і двосторонній (діагностується рідше, але протікає важче).

Захворювання розвивається у пацієнтів різного віку, але частіше від нього страждають чоловіки старше 40 років. Без лікування гостра форма плексопатії може перейти в хронічну та стати причиною атрофії м’язів рук або ніг.

У чому причина

За словами фахівчині, одна з найпоширеніших причин розвитку плекситу — наслідки різних травм: переломів, вивихів, розтягнень, ударів в ділянці шиї, плеча або попереку.

До нетравматичних причин розвитку плекситів належать:

— вірусні та бактеріальні інфекції, які можуть уражувати нервову тканину (грип, ангіна, туберкульоз, герпес, бруцельоз, сифіліс);

— злоякісні та доброякісні пухлини, що провокують здавлення нервового сплетіння;

— вроджені та набуті аномалії хребта;

— аутоімунні патології та ендокринні розлади (подагра, цукровий діабет тощо);

— інтоксикації: отруєння важкими металами або іншими токсичними речовинами.

Також спричинити плексопатію здатні часті переохолодження й алергічні реакції. Крім того, вона нерідко стає ускладненням запальних процесів — циститу, простатиту, аднекситу.

Характерні симптоми

Симптоматика плекситу відрізняється залежно від локалізації запалення. Але до основних проявів захворювання належить біль (зазвичай гострий, стріляючий, пекучий) в ділянці ураженого нервового сплетіння, який посилюється при русі; ослаблений м’язовий тонус верхніх (при шийно-плечовому плекситі) або нижніх (при попереково-крижовому) кінцівок і порушення чутливості в зоні запалення.

Задавнена форма плекситу характеризується розвитком часткового або навіть повного паралічу м’язів рук чи ніг, атрофією м’язових тканин, відсутністю сухожильних рефлексів. В ураженій ділянці формуються вогнища трофічних розладів, виникають локальні набряки м’яких тканин, почервоніння, підвищена пітливість шкіри.

Діагностика та лікування

Діагностикою плекситу займається лікар-невролог, він проводить огляд, перевіряє сухожильні рефлекси та призначає додаткові дослідження: аналізи крові, електронейроміографію для оцінки стану нервів і м’язів, УЗД м’яких тканин в ділянці проекції нервового сплетіння, рентген, КТ або МРТ.

— Лікування при плекситі має бути комплексним, спрямованим на зняття болю й запалення, нормалізацію функції нервових сплетінь і відновлення кровопостачання тканин, — каже Наталія Гомоненко. — Для цього призначають нестероїдні протизапальні препарати, венотоніки, сечогінні засоби, вітаміни групи В. У деяких випадках вдаються до внутрішньовенного введення глюкокортикостероїдів і медикаментозних блокад. Якщо захворювання має інфекційну природу, застосовують антибіотики або противірусну терапію.

Також ефективні фізіопроцедури, зокрема, магнітотерапія та електростимуляція. Крім того, для відновлення чутливості та рухливості в м’язах рук і ніг рекомендуються заняття лікувальною фізкультурою, масаж і голкорефлексотерапія.

При травматичних і компресійних формах патології може знадобитися хірургічне втручання.

Профілактика

Щоб знизити ризик розвитку плексопатії, уникайте травм і переохолоджень, стежте за поставою, регулярно виконуйте вправи для зміцнення м’язів плечового поясу та спини, вживайте продукти, багаті на вітаміни групи В і магній. Також важливо тримати під контролем такі хронічні захворювання, як цукровий діабет, ревматоїдний артрит, подагру й герпес.

Ірина КАДЧЕНКО.