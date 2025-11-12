Як малозабезпечена сім’я ми отримуємо державну соціальну допомогу. Чи потрібно проходити фізичну ідентифікацію, щоб і надалі її отримувати?

Лариса. Хмельницька обл.

Одержувачам державних соціальних допомог, яким із лютого 2022 року по червень 2025 року виплати здійснювались у порядку, визначеному постановою Кабміну від 7.03.2022 №214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану», через їх особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ «Мої повідомлення» — рубрика «Індивідуальні повідомлення») надіслані повідомлення, у яких зазначено, що для продовження отримання виплат необхідно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Крім того, у повідомленні вказано, в який спосіб це можна зробити, повідомляє ПФУ.

Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам таких видів державних соціальних допомог:

— малозабезпеченим сім’я;

— на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

— на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю (державна соціальна допомога) та грошового забезпечення батькам-вихователям/прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу/прийомних сім’ях;

— на дітей, хворих на тяжкі хвороби;

— особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

— на догляд;

— особам із інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

— одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

У ПФУ нагадують, що обов’язок одержувачів таких видів соціальних допомог пройти фізичну ідентифікацію визначено постановами Кабміну від 11.05.2025 №695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України», від 25.06.2025 №765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України» та від 23.06.2025 №766 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог».