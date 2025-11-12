Її отримають найбільш вразливі категорії громадян у рамках відповідної урядової програми, яка стартує вже з початку грудня, інформує Мінсоцполітики.

Одноразову грошову виплату в розмірі 6500 грн передбачено для таких категорій:

— діти під опікою чи піклуванням;

— діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ;

— люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

— діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

— одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За ці кошти можна буде придбати зимовий одяг, взуття, ліки й вітаміни. Витратити їх потрібно буде протягом 180 днів після зарахування.

Одноразову цільову виплату нараховуватимуть автоматично для вказаних категорій населення. ПФУ самостійно встановлює право на її отримання та здійснює виплату. Кошти надійдуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку «Дія.Картка».

Українці також зможуть подати заявку на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» з 15 листопада до 15 грудня.

Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони України чи волонтерських фондів.