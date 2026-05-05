Про те, що робити, коли людині потрібно пройти ВЛК, але в медзакладі відмовляються її скликати, розповідають у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Алгоритм дій

* Якщо у військового є направлення на проходження ВЛК від військової частини

Необхідно звернутися до керівника медичної установи. Таке звернення можна оголосити як усно, так і подати письмово у формі заяви в довільній формі. Якщо відповіді так і не дадуть, людина має право звернутися до адміністративного окружного суду з оскарженням бездіяльності відповідної ВЛК.

У «Принципі» звертають увагу, що для військових, які мають статус УБД або осіб із інвалідністю внаслідок війни, доступні безоплатні послуги адвоката від бюро правничої допомоги у вашому місті.

* Якщо направлення на проходження ВЛК немає або його відмовляються видати

Можна подати скаргу в Міноборони. Наприклад, усно (тел. 15-12). Але краще — письмово, надіславши офіційне письмове звернення: zvern@mil.ua Звернутися з письмовим листом-зверненням до Військового омбудсмана: skarha@milomb.gov.ua Надіслати письмову скаргу та супровідні документи до Головного управління захисту прав військовослужбовців: mpd@mod.gov.ua

Також можна звернутись до:

— командування, якому підпорядковується військова частина;

— оперативного командування відповідного регіону;

— командування Медичних Сил ЗСУ;

— військової служби правопорядку в ЗСУ;

— Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.