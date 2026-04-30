Міноборони визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців ЗСУ за піднаймання (наймання) ними житлових приміщень за місцем проходження служби, повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до рішення оборонного відомства (від 24.02.2026 №2385/з) розмір щомісячної грошової компенсації у 2026 році встановлений на рівні:

— у місті Київ — 4560 грн;

— в обласних центрах — 3420 грн;

— в інших населених пунктах — 2280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 рази.

Військовослужбовці ЗСУ, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднаймання (наймання) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Її призначають в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Розмір компенсації визначає Міноборони щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік. Порядок призначення та виплати компенсації військовослужбовцям регулює постанова Кабміну від 26 червня 2013 року №450 (зі змінами) та Інструкція з організації забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затверджена наказом Міноборони від 31 липня 2018 року №380 (зі змінами).