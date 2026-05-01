Розсаду висаджуємо у похмурий день

У травні висаджують розсаду помідорів, перцю, баклажанів, капусти, базиліку та інших культур. Перед тим її обов’язково за кілька днів загартовують, виносячи на свіже повітря. За 2–3 год. до роботи рясно полийте горщики, щоб земляна грудка не розсипалася. Посадку краще проводити у хмарний день або ввечері, щоб сонце не обпалило тендітне листя. У кожну лунку залийте воду (приблизно 1 л) і почекайте, поки всотається.

Висівають насіння овочевих, які не висіяли у квітні: моркву, петрушку, кріп, цибулю-чорнушку, редис, горох і, звісно ж, буряк. Дещо згодом висівають більш теплолюбні культури: квасолю, кукурудзу, огірки, кабачки, гарбузи, кавуни. Перед тим вносять у ґрунт комплексні мінеральні добрива або перегній. Збирають перший врожай зеленої цибулі, часнику, салат, редиску.

Якщо земля взялася кіркою після весняних дощів, обов’язково розпушіть її. Це забезпечить доступ кисню до коріння.

Травень — час агресивного росту багаторічних бур’янів. Важливо видалити їх саме зараз, доки коренева система не зміцніла і вони не пригнітили культурні рослини. Втім, бур’яни — це не лише зло. Наприкінці травня вони вже наростають настільки, що з них можна починати заготовляти зелене добриво. Особливо цінний складник — кропива. Крім того, бур’яни — це чудова безкоштовна мульча. Годяться вони і для наповнення компостних ям.

Особливу увагу цього місяця приділяють картоплі. Багато хто висадив її ще у квітні, однак посадка триває і зараз. У цьому ж місяці здійснюють і перше підгортання. Рослини засипають землею так, щоб над поверхнею залишилося 5–10 см верхівки. Якщо очікуються заморозки, картоплю можна підгорнути, повністю засипавши зелень невеликим шаром пухкого ґрунту.

Головний ворог городника в цьому місяці — приморозки. Для накриття розсади тримайте напоготові агроволокно, плівку або старі пластикові пляшки чи відра.

З появою першої зелені на капусті та редисці активізуються хрестоцвіті блішки, а на ранній картоплі — колорадський жук. Регулярно оглядайте посіви та за появи шкідників негайно вживайте заходів.

Про майбутній врожай фруктів і ягід

Триває активний догляд за плодовими та кущами. Якщо не встигли провести санітарне обрізування раніше, видаліть сухі та пошкоджені гілки. Також не шкодуйте вовчків і порость. Землю навколо дерев слід розпушити на глибину 10–12 см, видалити бур’яни та замульчувати. Мульча (торф, компост, скошена трава) допоможе зберегти вологу, яка так необхідна в період формування зав’язі. Після цвітіння дерева потребують комплексних добрив із вмістом фосфору та калію. Можна використовувати як мінеральні суміші, так і органіку (розчин коров’яку або пташиного посліду). У травні на плодових деревах починає формуватися зав’язь. Тож у цей період важливо, щоб вони були забезпечені достатньою кількістю вологи. За нестачі води зав’язь може осипатися. Полив корисно поєднати з підживленням: розвести 1:10 гній, 1:20 курячий послід або інше добриво.

На травень припадає пік активності комах і поширення грибкових інфекцій. Для захисту від шкідників на стовбурах встановіть клейові пояси.

У винограднику наприкінці місяця варто провести профілактичне обприскування від мільдью та оїдіуму. Від мільдью використовують препарати на основі міді (хлорокис міді тощо) або системні фунгіциди, наприклад, Ридоміл Голд. Від оїдіуму найкраще працюють препарати на основі сірки (Тіовіт Джет чи інші) або системні засоби (Топаз тощо).

На садовій суниці (полуниці) видаляйте перші вуса, якщо не плануєте розмножувати сорт. Обкладіть кущі соломою або хвойними голочками — це вбереже плоди від гнилі та бруду.

На малині проведіть нормування пагонів, залишаючи найсильніші. Прищипніть верхівки молодих пагонів, щоб стимулювати ріст бічних гілочок. На початку місяця ще можна висаджувати плодові дерева. Головне, щоб саджанці в цей момент не цвіли. Краще віддати перевагу садивному матеріалу із закритою кореневою системою. Це майже стовідсоткова гарантія того, що він приживеться.

Дбаємо про троянди

На початку місяця висівають насіння квітів: настурцію, цинію (майори), космею, календулу, волошки, матіолу та інші. Можна висаджувати у відкритий ґрунт розсаду петуній, сурфіній, айстр, алісуму та інших квітів. Також висаджують жоржини, канни, лілії та гладіолуси. Глибина посадки має дорівнювати трьом діаметрам цибулини. Коли відцвітуть перші цибулинні — гіацинти, тюльпани та нарциси, обов’язково видаляйте насіннєві коробочки, але не зрізайте листя, поки само не пожовкне. Це потрібно для того, щоб цибулина накопичила сили для цвітіння наступного року.

Травень — час для підживлення та формування кущів троянд. Якщо ще не завершили санітарне обрізування, видаліть усі слабкі, підмерзлі або сухі гілки до здорової тканини. Проведіть профілактику грибкових захворювань, до яких троянди дуже вразливі.

На газоні, коли трава сягне висоти 8–10 см, проведіть перше скошування. Не забувайте про аерацію та підживлення азотними добривами.

Початок травня — останній шанс розділити кущі хост, ірисів, маків, астильб, флоксів, лілійників та дельфініумів. Робити це треба, поки молоді пагони ще не почали активно рости. Багаторічники, що готуються до цвітіння (півонії, півники), потребують підживлення комплексним добривом із акцентом на фосфор і калій.

Встановіть опори для витких рослин. Поки пагони молоді, їх легко спрямувати у потрібному напрямку. Починайте формувати підвісні кошики та контейнери для терас і альтанок. Пам’ятайте, що об’єм землі в горщиках невеликий, тому такі рослини потребуватимуть регулярного підживлення та поливу. У травні активізуються шкідники. Молоді соковиті пагони квітів — улюблені ласощі попелиці (тлі). При появі перших комах можна скористатися як народними методами (300 г господарського мила на 10 л води), так і системними препаратами. Не забувайте про мульчування квітника: це найкращий спосіб забути про бур’яни та постійний полив. Використовуйте подрібнену кору, декоративний гравій або скошену траву. А ще травень — чудовий час для експериментів із каменями. З них можна створити оригінальні кам’янисті садки та викласти доріжки. Суцвіття бузку, коли відцвітуть, обрізають, аби не зав’язували насіння. Також регулюють утворення порості — інакше вже незабаром навіть один кущ утворить непролазні зарості.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.