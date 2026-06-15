Цьогоріч я наступила на ті ж граблі, що й завжди. Щороку висіваю по грядці зеленого салату, петрушки та кропу. Салат росте як навіжений, врожай чудовий. Ми навіть жартуємо, що скоро на цапів перетворимось, бо стільки його споживаємо. А от кріп та петрушка майже не проростають. А якщо й з’являються десь поодинокі кущики, то геть кволі. Що робимо не так? Невже весь час попадається неякісне насіння?

Надія Бадешко. Житомирська обл.

Ця проблема досить поширена, і вона зазвичай пов’язана не з якістю насіння, а з особливостями кропу й петрушки. Їхнє насіння містить велику кількість ефірних олій, які захищають його, але водночас заважають швидко проростати. Якщо насіння просто посіяти сухим, воно може сидіти в землі до трьох тижнів, а якщо вологи недостатньо, то й взагалі не прорости. Тому перед посівом дуже корисно замочити насіння в гарячій воді близько 50 градусів. Потримайте 20 хв., періодично помішуючи, а потім промийте холодною водою і трохи просушіть до сипучості. Це змиє ефірні олії та стимулює проростання. Такий спосіб є дуже ефективним і вирішує проблему поганої схожості вже за тиждень. Сухий ґрунт – їхній головний ворог.

Якщо після посіву земля взялася кіркою або пересохла хоча б на день, ніжні паростки, які щойно проклюнулися, гинуть ще в ґрунті. Після посіву бажано накрити грядку білим агроволокном або плівкою до появи перших петельок. Це збереже вологу і стабільну температуру.

Кріп і петрушка терпіти не можуть кислих ґрунтів. Крім того, вони погано реагують на свіже вапнування або надлишок золи безпосередньо перед посівом. Якщо на вашій ділянці ґрунт занадто кислий, зелень виросте кволою. Краще за все петрушка та кріп ростуть на пухких, нейтральних ґрунтах з гарним доступом повітря. Кріп дуже чутливий до азоту, але важливо не переборщити, щоб він не накопичував нітрати. Найкраще ще з осені внести на грядку перегній або компост. Якщо безпосередньо перед посівом внести свіжий гній, це може спалити коріння та спровокувати хвороби.

Дуже важливо звертати увагу на глибину посіву. Насіння цих культур дуже дрібне, і його не можна заглиблювати більше ніж на 1,5–2 см. А ще важливо пам’ятати, що у затінку зелень витягується, стає блідою і не кущується. Причому кріп до освітлення більш вимогливий. Йому на день потрібно щонайменше 6–8 год. сонця. У затінку він стає світло-зеленим, витягується і втрачає свій насичений аромат. Петрушка цілком успішно росте і в напівтіні.

Висаджують кріп та петрушку там, де минулого року не росли морква, пастернак, селера або фенхель. Натомість хорошими попередниками стануть огірки, капуста або помідори, під які вносили багато органіки.

Щоб мати свіжий кріп увесь сезон, сійте його не одним великим масивом, а невеликими порціями кожні 15–20 днів. Петрушку ж достатньо посіяти раз або двічі, і вона буде давати врожай до самих заморозків, а іноді навіть перезимує і порадує першою зеленню наступної весни.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.