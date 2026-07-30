Разом із теплом і вітаміном D літнє сонце несе й невидиму загрозу — ультрафіолетове випромінювання. Саме воно стоїть за сонячними опіками, передчасним старінням шкіри й підвищеним ризиком розвитку раку шкіри. Фахівці Центру громадського здоров’я України розповідають про ультрафіолетове випромінювання (УФ-випромінювання) та як від нього захиститися.

* Що таке ультрафіолетове випромінювання

УФ-випромінювання — це невидиме для людського ока електромагнітне випромінювання сонця. Залежно від довжини хвилі воно поділяється на типи UVA (довгі), UVB (середні) та UVC (короткі). До поверхні Землі доходять переважно UVA- та UVB-промені, спільна дія яких збільшує ризик розвитку раку шкіри, зокрема меланоми.

Рівень ультрафіолетового випромінювання протягом дня визначається за УФ-індексом. Дізнатися його можна з віджета «Погода» на смартфоні або на погодних сайтах.

* Значення УФ-індексу

— 0–2 — захист не потрібен, перебування на вулиці безпечне;

— 3–7 — захист потрібен; у полуденні години (11–16 год.) залишайтеся в затінку, носіть одяг із довгими рукавами та капелюх, використовуйте сонцезахисний крем;

— 8–11+ — потрібен посилений захист (під час пікового сонця — 11–16 год. — краще залишатися в приміщенні; на вулиці — обов’язково в затінку, з одягом із довгими рукавами, капелюхом і кремом).

* Чому засмагати — погана ідея

Засмага — як у солярії, так і під дією прямого сонячного проміння — це захисна реакція організму на УФ-випромінювання. У шкірі утворюється меланін (пігмент, що відповідає за потемніння), який частково поглинає та розсіює шкідливе УФ-випромінювання, таким чином допомагаючи зменшити подальше пошкодження ДНК і ризик сонячних опіків. Однак захист цей дуже скромний — лише на рівні SPF 2–4 (ефективні креми мають рівень SPF 30+).

До того ж меланін починає вироблятися лише через 48–72 год. після опромінення — тобто коли пошкодження ДНК у клітинах вже відбулося. Тому з кожним епізодом засмаги зростає ризик раку шкіри.

* Коли звертатися до лікаря

Найпомітніші ознаки сонячного опіку:

— біль і почервоніння в ураженій ділянці;

— шкіра гаряча на дотик;

— пухирці з рідиною на шкірі;

— головний біль, лихоманка;

— нудота (при сильному опіку).

Зверніться до сімейного лікаря, якщо:

— стан після опіку не починає покращуватися через кілька днів або погіршується;

— пухирці покривають велику частину тіла або з’являються на обличчі, руках чи статевих органах;

— виник сильний набряк у місці опіку;

— є ознаки інфікування в місцях появи пухирців: гній, червоні смуги, посилення болю.

Телефонуйте 112 або 103, якщо є лихоманка, втрата свідомості, ознаки зневоднення, сухість у роті, багаторазове блювання, відсутнє або рідке сечовипускання.

Пам’ятайте, що засмага не вартує того, аби задля неї ризикувати своїм здоров’ям.